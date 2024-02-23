3月30日，市长徐衣显到嵩县调研中医药振兴、特色产业发展和群众增收等工作，强调要抢抓中医药发展机遇，坚持守正创新，因地制宜、因势利导，着力强龙头、补链条、兴业态、塑品牌，不断提高产业综合效益和竞争力，更好带动群众增收致富。

徐衣显在嵩县调研时强调

传承中医药融合产学研擦亮中原药谷品牌

守护陆浑湖发展新文旅打造康养休闲样板

3月30日，市长徐衣显到嵩县调研中医药振兴、特色产业发展和群众增收等工作，强调要抢抓中医药发展机遇，坚持守正创新，因地制宜、因势利导，着力强龙头、补链条、兴业态、塑品牌，不断提高产业综合效益和竞争力，更好带动群众增收致富。

建设中医药强省，是省委省政府作出的战略部署。嵩县依托中药材种植、加工等综合优势，与河南省科学院联合建设中原药谷科创园，致力打造中医药技术源头供给和产业集群孵化平台。徐衣显实地察看园区建设运营情况，与实验室科研人员、进驻企业负责人亲切交谈，详细了解产学研融合、科研攻关、人才引进、成果转化等情况，指出要充分发挥省科学院平台、人才等优势，聚力科研攻关，传承创新经方，以基础研究引领应用研究。要创新发展模式，挖掘道地药材资源，精准把握中医药产业规律、市场需求和未来趋势，擦亮中原药谷特色品牌。在上工强生堂中医药健康产业园，徐衣显深入了解中医药文化传承、中药材精深加工、康养新品牌打造等情况，指出要强化产业链群思维，加快研发中医药健字号、食字号、妆字号产品，发展药食同源、中医康养等新兴业态，切实把资源优势、生态优势转化为发展优势、竞争优势。

嵩县利用陆浑湖生态优势，积极谋划精品民宿、旅居康养等新文旅业态，助力“山城”向“湖城”转型。徐衣显沿湖而行，察看河湖生态保护、环境整治、景观提升等情况，了解特色餐饮、高端民宿、文旅小镇等业态布局。他强调，要坚持生态优先、绿色发展，严格保护岸线生态肌理和人文风貌，提升基础配套承载力，拓展文旅消费新场景，以全域理念培育业态、提升品质，延长产业链、增加附加值，打造全市“快进、漫游、深体验”的康养休闲样板。

洛阳钊隆农牧科技有限公司采用“公司+合作社+基地+农户”的模式，大力发展生态循环农业，着力保护优质种羊资源。徐衣显与企业负责人深入探讨优质品种保护、循环农业发展、产业助农增收等情况，充分肯定该企业的创新做法和发展模式，叮嘱有关部门要精准施策、加强帮扶，助力企业打造特色品牌、拉长产业链条，带动更多群众增收致富。

王国辉等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)