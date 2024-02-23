白马寺2024年洛阳牡丹文化节期间接待保障公告发布

白马寺微信公众号30日发布2024年洛阳牡丹文化节期间接待保障公告。

白马寺2024年洛阳牡丹文化节期间接待保障公告

各位游客善信：

您好！洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。牡丹自古有“国色天香”之誉，与洛阳有不解之缘。值此第41届洛阳牡丹文化节来临之际，白马寺为满足大家参观礼佛赏景需求，确保场所运行安全和接待秩序平稳，营造文明、舒适的出游环境，现将牡丹文化节期间接待保障有关事宜公告如下：

一、开放时间

1.早上7:40开始入园，下午18：00停止售票入园，下午18：30清场。

二、票务管理

1.线上购票请通过“洛阳白马寺”官方微信公众号进行实名购票。在预定日期当天持本人身份证或使用购票手机接收到的二维码现场刷证(码)入园。售票数量根据入园人数调控。

2.白马寺从未授权任何第三方平台和个人以任何形式销售、代售白马寺门票及法物流通专营商品，请您切勿通过其他渠道购买，以免自身合法权益受到损害。

3.详细票务政策参见“洛阳白马寺”官方微信公众号。

三、礼佛须知

1.请勿携带香体可燃部分长度大于50cm或直径大于1cm的高香、黄裱纸、锡箔、鞭炮、管制刀具等易燃易爆危险物品入寺。

2.请勿携带葱韭芥蒜、酒肉蛋等荤腥食品入内。

3.请衣着整洁，不可袒胸露背。

4.寺院内禁止吸烟。

5.请勿携带宠物入寺。

6.请勿投喂、触摸寺内动物。

7.请勿将皈依证借予他人，一经发现，立即没收。

8.请勿对着佛像拍照;禁止无人机等“低慢小”航空器在寺内飞行;严禁私自摆摊、设点经营以及拉客拍照。

9.禁止非法出版物(如书籍、卡片、音像制品、宣传广告等)入寺，随意发放。

10.请将垃圾分类放入垃圾箱内。

11.请照看好随行的老人和孩子,注意脚下,防止摔倒；在参观过程中请保管好个人贵重物品。

四、特别声明

白马寺属于宗教活动场所。在佛教文化中，尊重和礼仪是非常重要的一部分。所以希望各位游客在参观游览的时候，衣着能够符合寺庙的规定。

着装要求：朴素且得体，庄重不暴露。男士应避免袒胸露臂，不穿短裤、背心；女士穿着以朴素、大方为主，不穿袒肩露背、透视的衣服，上衣的领口不要太低，衣袖不宜过短，不宜穿短裤、超短裙，衣着不宜过于紧身，如果可以尽量穿长裤，若身着裙装时，长度须到膝盖以下。

着装不得体者，寺院有权谢绝入寺。

以上条款解释权归白马寺所有。

希望各位游客尽享旅游之美时，勿忘文明随行。

白马寺咨询电话：0379-63789090

祝身心康泰、六时吉祥！

洛阳白马寺

2024年3月30日

⑥