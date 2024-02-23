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妙笔绘就牡丹韵！寇兴耀写意牡丹百品展开展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.31 09:26

　　躬行践履终不辍，精雕细琢始玉成。30日，“品画说花”——中国画里的牡丹文化暨寇兴耀《写意牡丹百品》展览导赏活动在洛阳市图书馆拉开帷幕，现场展出寇兴耀先生历时三年创作的100个牡丹品种画作，融艺术欣赏与牡丹科普于一体，令观众叹为观止。

　　寇兴耀先生出生于“老城寇家”，受勤奋自勉、厚德笃行的家风影响和书香门第的文化熏陶，他深得书画艺术的精髓。参加工作后，从教书育人到媒体编辑，深耕细作，成绩斐然。工作之余勤习写作、书画、摄影、篆刻，退休后更是痴迷牡丹画创作。

　　为准确表现牡丹的特点，他长期在牡丹园圃中留心观察、认真写生，陪牡丹花开花落，了解不同花型演化方式，掌握牡丹的栽培简史、生物学特性，努力将自己积淀成为一名牡丹专家。

　　从写意画领域来看，此次展出的牡丹品种之多，前所未有，堪称洛阳牡丹写意画的“百科全书”，具有极高的艺术欣赏价值和重大科普意义。

　　《写意牡丹百品》是寇兴耀先生从1300多个牡丹品种中精心挑选100个带有不同历史背景和文化属性的代表性品种，历时三年完成的巨作。通过牡丹学者的丰厚知识储备、媒体人的多维思想和画家创意技法叠加的呈现，挖掘百种牡丹的形态之美、品格之美、意趣之美、文化之美，可谓集写意牡丹绘画技法、牡丹品种谱记、牡丹文化科普于一身的国画艺术范本。

　　100个牡丹品种画作，表现了牡丹9大色系之美，花色之全、代表性之强古今罕见。此外，画家借助于扎实的写生基础对牡丹单瓣型、荷花型、菊花型、蔷薇型等10种典型花型系统地进行艺术形象展示，实为难得。

　　在牡丹画创作技法方面，寇兴耀先生推陈出新，有设色、有白描，有点染、有烘托，有折枝、有全景，用宏观视野展现百种牡丹的不同形成背景、文化特点，用微观视觉描绘牡丹的生存环境、团簇关系、不同时段的状态、阴晴风雨的影响，因花施法，力避雷同，凸显写意牡丹画外在的恣意张扬和内在的高洁精神的表达。

　　寇兴耀先生创新的“云水牡丹”表现方法，于云气氤氲缥缈中、水韵烟波润泽间，层层牡丹楚楚谡谡、郁郁无穷。以小见大，以少盈多，虚虚实实，分寸之间彰显牡丹万千气象，一派富丽堂皇的盛世繁华。“云水牡丹”把观者从折枝花卉的案前情趣，带至园圃花海，于无际的花潮涌动中陶醉遐想。

　　“我喜欢画画，这几年尤其喜欢画牡丹，因为牡丹是洛阳重要的文化名片。每年花开的时候，我都去写生。此次展出的牡丹画，是我近几年的创新之作，希望为中国洛阳牡丹文化节增光添彩！”在接受记者采访时，寇兴耀先生讲述了举办此次画展的初衷，展现了一位老洛阳人、老报人对家乡的深情厚谊。

　　画展首日，洛阳市农林科学院高级工程师、牡丹专家马会萍为现场观众带来一场别开生面的“品画说花”科普讲堂。系统讲解每一幅画的牡丹品种、历史渊源、背后故事，其纵横古今的历史维度，丰富渊博的知识储备，让听众如痴如醉。

　　据介绍，“寇兴耀写意牡丹百品展”由洛阳市文联主办，分为两个阶段，30日开幕的首展在洛阳市图书馆二楼，将持续至4月23日。第二阶段画展将在洛阳市美术馆三楼举行，时间为4月26日至5月5日，欢迎广大书画爱好者前往参观。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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