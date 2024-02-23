昨日，中航光电科技股份有限公司2024年度供应商大会召开，市长徐衣显出席并致辞。

协同联动互利共赢做强光电产业链

追光逐电产城融合发展新质生产力

徐衣显出席中航光电2024年度供应商大会并致辞

昨日，中航光电科技股份有限公司2024年度供应商大会召开，市长徐衣显出席并致辞。

中航光电是国内连接器行业的领军企业，去年营收规模首次突破两百亿元，助力洛企“百亿俱乐部”再上新台阶。在龙头企业培育上，我市将支持中航光电高质量发展作为全市光电产业链建设的重要内容，建立“市领导分包+专班推进”工作机制，出台“一链一策”专项支持政策，建设中南高科·洛阳光电科技产业社区、中航光电基础器件产业园、民机与工业互连产业园等项目，推动中航光电产业本地配套率持续提升，为做优做强产业链供应链奠定了坚实基础。

徐衣显在致辞中对参加本次大会的嘉宾表示欢迎，向中航光电及其供应商长期以来对洛阳经济社会发展的贡献表示感谢。他说，近年来，洛阳坚持以创新为引领，深入实施产业发展“136”工作举措，加快培育五大先进制造业集群、17条优势产业链，百万吨乙烯、中州时代、华为技术等重大产业项目加快布局，中航光电等行业龙头持续做优增量、做强变量，着力打造营收规模超万亿元的全国重要先进制造业基地，积极构建现代化产业体系，先进装备制造、新材料2个千亿级产业集群不断壮大，17条优势产业链营收规模今年将超过4600亿元，洛阳入选首批全国制造业高质量发展50强城市，正加快迈向特大城市行列。

徐衣显表示，光电产业是我国战略性新兴产业中的基础关键，也是发展新质生产力的重要支撑。中航光电扎根洛阳50多年，践行“航空报国、航空强国”光荣使命，推动产学研深度融通、上下游紧密合作，科技支撑力、资源聚合力、综合承载力、国际竞争力不断攀升。当前，企业正乘势而上，抢抓新时代推动中部地区崛起、大规模设备更新和消费品以旧换新等重大机遇，加快建设全球最大的光电连接器生产基地，努力成为世界一流的互连方案提供商。希望中航光电在新起点上与各位供应商抢抓机遇、深化合作、开创新局，加快形成千亿级光电产业基地。洛阳市将一如既往为中航光电和供应链企业提供最优服务、打造最佳环境，助力构建协同联动、创新引领的光电产业链供应链生态体系。

中航光电来自全国各地的110余家产业链供应商参加大会，其中洛阳市本地配套企业20余家。市工信局现场作产业推介。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞）