昨日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，强调要深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于稳就业促创业的部署要求，以惠民利企、服务民生为出发点，全方位完善管理机制，全链条优化服务流程，全周期防范化解风险，更好激发创新活力、拓展就业渠道，大力营造投资创业的良好环境。

徐衣显主持召开专题会议研究稳就业促创业等工作

完善机制科学管控提升创贷服务效能

精准施策推动发展打造一流营商环境

昨日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，强调要深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于稳就业促创业的部署要求，以惠民利企、服务民生为出发点，全方位完善管理机制，全链条优化服务流程，全周期防范化解风险，更好激发创新活力、拓展就业渠道，大力营造投资创业的良好环境。

徐衣显指出，就业是民生之本，创业是发展之基。创业担保贷款政策自实施以来，各成员单位各司其职、协同联动、规范管理、高效运转，支持对象逐渐扩大，服务范围不断拓宽，政策措施持续优化，成为扩大就业、扶持创业的“惠民工程”，特别是对困难群体就业创业发挥了积极作用，但是也出现了一些问题。他强调，要提高认识、改进提升。各级各部门要深入贯彻落实国家、省有关要求，按照“优环境、促发展、防风险、除隐患”原则，牢固树立“一盘棋”思想，全面加强政银企户对接，创新监管模式，强化服务保障，精准滴灌引活水、惠民纾困解难题，实现稳就业、扶创业、惠民生、促发展的倍增效应。要完善机制、压实责任。积极顺应政策导向、市场需求、民生期盼，坚持“提、补、扩、优”一体推进，组建联席工作专班，细化完善实施细则，理清属地责任、部门责任、主体责任、监管责任，明确贷款条件，降低贷款成本，规范管理程序，严格逾期返还，确保政策落实落细、落地见效。要规范流程、科学管控。全面落实“二八分险”规定，健全贷前审查、贷中审批、贷后管理流程，完善贷款发放、跟踪服务、风险防范、监督评价等机制，全面摸清底数，精准分类施策，严查违规操作，打击滥用职权，实现科学有效管控，确保资金“贷得出、用得好、收得回”。要加强宣传、营造氛围。把准宣传内容，拓宽宣传渠道，广泛宣传创业担保贷款等具体政策，构建良好的政银企户信用体系，持续打造一流营商环境，更好为企业增信、为群众赋能、为政银分险、为发展添彩。

王国辉、楚国剑等参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）