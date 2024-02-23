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徐衣显到中国船舶集团第七二五研究所及所属企业调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.25 20:33

徐衣显在中国船舶集团第七二五研究所及所属企业调研时强调
发挥优势战略合作激发大院大所创新力
加快产业延链聚群培育发展新质生产力

　　25日上午，市长徐衣显率队深入中国船舶集团第七二五研究所及所属企业，调研前沿技术攻关、创新平台建设、产业集群发展等工作，强调要常态化对接、高效能服务、战略性合作，激发企业创新活力，加快产业延链聚群，在培育和发展新质生产力上取得更大成效。

　　七二五所是专业从事舰船材料研制和工程应用研究的科研院所。近年来，七二五所紧盯特种装备、钛及钛合金材料等风口，持续推进科技成果转化，产品广泛应用于海洋工程、高端船舶、深海探测、能源化工等国民经济重点领域。徐衣显深入研究所展厅和第一研究室、第八研究室等科研生产现场，详细了解发展历程、组织架构、科研成果等情况，仔细询问技术攻关、产品研发、检测实验、成果应用等情况，对七二五所服务国防装备建设取得的成绩表示祝贺，对推动地方发展的贡献表示感谢，鼓励企业发挥大院大所的技术优势、人才优势，着力突破“卡脖子”关键核心技术，持续做大产业规模、做优产业集群，为洛阳现代化建设贡献更大力量。

　　中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司是七二五所在洛重点培育孵化的高新技术企业，深耕桥梁安全装备、管路补偿装备、特种材料制品、高效节能装备、能源储运装备等研发制造销售和技术服务，产品广泛应用于港珠澳大桥、京沪高铁、川藏铁路等国家重点工程。徐衣显深入桥梁支座、高压气瓶等装备生产车间，了解企业创新研发、生产经营、市场拓展和股改上市等情况，对企业致力于把创新落到产业上的做法表示充分肯定，并现场协调解决企业的困难问题，叮嘱有关部门要紧盯企业需求，精准对接服务，强化政策供给、要素保障，支持企业做优做强做大。

　　在调研中，徐衣显强调，七二五所创新人才多、科创实力硬、体制机制活、产业带动强。要更加注重创新引领，大力开展原创性引领性科研攻关，提升自主创新能力，巩固做强优势领域，更好服务保障国防建设需要。要更加注重产业延链聚群，面向市场需求、产业风口，加快科技成果本地转化，建立链式联动机制，与洛阳现有产业、本地企业深度融合，构建就近协作、相互配套、互利共赢的良好产业生态，携手开创优势互补、互利共赢、共进共融的央地合作新局面。

　　牛刚等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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