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最新花情预告、门票价格出炉！涉及洛阳三家牡丹观赏园
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.25 10:45

　　“花开花落二十日，一城之人皆若狂。”即日起，王城公园、隋唐城遗址植物园、中国国花园实行售票入园，最新花情预告、门票价格及优惠人群“新鲜出炉”，一起来看看吧。

　　王城公园

　　王城公园目前早春牡丹已盎然绽放，更有稀有品种“网红”绿牡丹春柳惊艳亮相。接下来，游客将欣赏到栽种于上世纪80年代的“元老级”牡丹洛阳红，植株高大、蔚为壮观的“大牡丹林”，冠幅最大、单株开花最多“傲视”全园的紫斑牡丹，王城公园自育品种“混血”牡丹洛女妆、比脸还大的八束狮子等依次绽放，为游客提供一场独具浪漫的牡丹盛宴。

　　票价政策

　　2024年3月25日至3月31日

　　门票：30元/人次(含王城动物园)

　　2024年4月1日至5月5日

　　门票：50元/人次(含王城动物园)

　　景区营业时间

　　2024年3月25日至5月5日

　　大门、西门：6:00—21:30 停止检票时间：21:00

　　北门: 7:00—19:00 停止检票时间：18:30

　　隋唐城遗址植物园

　　截至目前，千姿牡丹园的早开牡丹已初露娇容。作为洛阳市较大的牡丹观赏公园，隋唐城遗址植物园牡丹数量庞大、品类丰富，春日更有樱花、碧桃等争奇斗艳，花开满园，非常壮观。

　　今年，隋唐城遗址植物园将举办以“梦回隋唐，丹香光影”为主题的“昼赏牡丹夜观灯”游园赏花活动，为游客打造一场日游“赏绝色牡丹、享盛唐乐舞”，夜游“观光影绚烂，看国风大秀”的精彩游园盛宴。

　　票价政策

　　3月25日至3月31日，19.9元/人次。4月1日至5月5日，40元/人次。

　　景区营业时间

　　2024年3月25日至5月5日

　　7:00开始售、检票，21:00停止售票

　　亮灯时间18:30，关灯时间22:00

　　中国国花园

　　目前，中国国花园园内已有景玉、黑海撒金等近20个品种，两千余株牡丹已经盛开。除牡丹外，还有樱花、李花，梨花，丁香等绽放，花香四溢，令人如痴如醉。

　　票价政策：

　　3月25日至3月31日

　　门票：20元/人次

　　4月1日至5月5日

　　门票：50元/人次

　　景区营业时间：

　　3月25日至5月5日

　　东大门、西大门：7:00至19:00

　　三大公园优惠政策：

　　免费优惠政策

　　1. 12周岁(含)以下或身高1.4米(含)以下儿童，凭有效身份证件及有效资格证件；

　　2. 60周岁(含)以上老年人，凭有效身份证件及有效资格证件；

　　3.现役军人(凭军官证或士兵证)、退役军人(凭退役军人优待证)、军队离退休干部、退休士官、(凭离、退休证)，残疾军人、现役军人家属、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属，持有效工作证件、有效优待证件；

　　4.人民警察、国家消防救援人员，凭有效工作证件；

　　5.残疾人凭《中华人民共和国残疾人证》原件及身份证原件(视力、智力残疾者和一级、二级肢体残疾者可免一名陪护人员门票)；

　　6.洛阳旅游年票及各牡丹园自行办理的年票、月票、晨练卡正常使用。持本人洛阳旅游年票入园赏花，请走各园旅游年票专用通道；

　　7.市级及市级以上劳模、五一劳动奖章获得者、三八红旗手、巾帼岗位标兵、优秀教师、“全国无偿献血奉献金奖”获得者、洛阳市道德模范、最美洛阳人、身边好人、最美志愿者可免费入园赏花；

　　(1)洛阳市市级或市级以上劳模、五一劳动奖章获得者、三八红旗手、巾帼岗位标兵、优秀教师持本人身份证和相关荣誉证书原件；

　　(2)洛阳市“全国无偿献血奉献金奖”获得者持本人身份证、“全国无偿献血奉献金奖”证书原件；

　　(3)洛阳市道德模范、最美洛阳人、身边好人持本人身份证和相关证书原件；

　　(4)最美志愿者持本人身份证和相关文件复印件。

　　8.洛阳市所属各县(市、区)范围内的失业人员、低保人员、五保户人员、环卫工人、协管、协警在牡丹文化节期间非法定节假日的周一至周五，可持以下证件免票进入执行惠民办法的牡丹园赏花：

　　(1)洛阳市失业人员持本人身份证、失业(下岗)证；

　　(2)洛阳市低保人员持本人身份证、城市居民最低生活保障金领取证(农村居民最低生活保障证)；

　　(3)洛阳市五保户人员持本人身份证、五保户供养证；

　　(4)洛阳市环卫工人、协管、协警持本人身份证、工作证。

　　9.洛阳市基干民兵持本人工作证和保障卡原件可免费入园赏花。

　　享受免票的游客，均凭(持)有效证件，经检票人员查验无误后免费入园。

　　半价优惠政策

　　1.12周岁以上18周岁以下(不含18周岁)未成年人，凭身份证件或户口本；

　　2.参加全国统一普通高校招生考试，被高校录取的在校研究生、本科生、专科生，凭本人有效学生证原件；

　　3.人民教师凭教师资格有效证件及身份证。

　　享受半价票的游客，需凭本人有效证件购买半价票，经景区检票人员查验证件后检票入园。

　　(信息来源：王城公园、隋唐城遗址植物园、中国国花园)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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