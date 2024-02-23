徐衣显与河南水投集团董事长杨继成举行工作会谈

22日上午，市长徐衣显与来洛洽谈对接的河南水利投资集团有限公司党委书记、董事长杨继成等举行工作会谈。

22日上午，市长徐衣显与来洛洽谈对接的河南水利投资集团有限公司党委书记、董事长杨继成等举行工作会谈。双方围绕水利项目建设、水务综合开发、要素资源配置、股权结构改革等合作事项，深入洽谈务实交流，形成全面推进意见。

徐衣显对杨继成一行来洛深度对接表示欢迎，向河南水投集团对洛阳发展的关心支持表示感谢。他说，洛阳横跨黄河、淮河、长江三大流域，因水而名、依水而建、缘水而兴、以水而荣，水滋养了千年古都的璀璨文明，擦亮了五水荟洛的生态名片，也决定着未来高质量发展的空间格局。治水兴水是生活之需、生产之要、发展之基，释放的是城市生态优势、竞争优势，提升的是区域承载能力、未来发展潜力，是推动现代化洛阳建设的基础性战略性支撑。洛阳市与河南水投集团签订战略合作框架协议以来，双方紧密配合、通力协作，积极推进股权优化、资产盘活、资源整合等关键事项，各项工作取得积极进展。下一步，双方合力抢抓国家扩大有效投资的政策机遇，组建工作对接专班，畅通沟通协商渠道，有力有序推进故县水库灌区、前坪水库灌区等重大项目建设，积极推进洛阳水投股权重组，发挥规模效应优势，积极谋划伊洛河区域整治、水库建设等项目，提高资产配置效率，打造地企合作示范样板。洛阳市将主动作为、靠前服务，进一步完善合作机制、运营模式，强化资源要素保障、企业改革，重点项目倒排工期、挂图作战，加快既定合作事项取得实质性进展，实现互惠互利、共赢发展。

杨继成对洛阳长期以来给予河南水投集团的支持表示感谢。他说，河南水投集团将立足自身功能定位，充分发挥投融资平台和全链条产业优势，深入对接洛阳水利事业发展需要，积极探索股权结构优化路径，创新重大水利工程建管模式，助力洛阳水源、水权、水利、水工、水务“五水综改”，为洛阳经济社会高质量发展提供持续有力的水安全保障。

河南水投集团副总经理余洋、首席规划设计专家朱太山，市领导张玉杰、李刚等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)