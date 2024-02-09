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徐衣显与科大讯飞副总裁徐艺华、孙亮举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.20 23:31

　　20日下午，市长徐衣显与来洛洽谈对接的科大讯飞副总裁徐艺华、孙亮等举行工作会谈，围绕深化城市治理、产业赋能、人才培养等领域合作，开展深入洽谈交流，形成广泛共识，取得积极成果。

　　徐衣显对徐艺华、孙亮一行到来表示欢迎，向科大讯飞在人工智能等领域取得的显著成就表示祝贺，对科大讯飞给予洛阳经济社会发展的大力支持表示感谢。他说，洛阳区位优势明显、产业基础良好、创新资源富集、发展动能强劲，当前正以创新为引领，做强先进智造，壮大数字经济，加快聚链育群，着力培育新质生产力、塑造发展新动能。科大讯飞是全球人工智能知名企业，与洛阳合作基础良好、前景广阔、潜力巨大。希望双方在现有合作基础上，进一步加强战略性合作，全面发挥科大讯飞人工智能等多领域前沿技术优势，依托洛阳语音云创新研究院等平台，整合技术、人才等资源要素，深化智慧城市、智慧教育、智慧医疗、智慧旅游等领域合作，夯实城市数字底座，同步拓展人工智能技术应用场景和创新平台，协力推动人才学院、职业培训、产业学院等合作项目落地，让城市更智慧、产业更高端、市民更幸福。洛阳将以最大力度，创造更好环境，提供更优服务，与科大讯飞携手打造标志性合作成果，实现更高水平互利共赢。

　　徐艺华介绍了企业发展规划、产品研发、业务布局及在洛项目发展情况。她说，洛阳拥有优质的创新资源、良好的产业生态、丰富的应用场景。科大讯飞将发挥头部企业引领作用，扎根洛阳、服务洛阳，把更多资源要素、创新项目落地洛阳，拓展人工智能在教育、医疗、办公等场景应用，拓宽数字经济、产业发展等合作领域，更好助力城市治理智慧化、产业发展智能化，为洛阳高质量发展蓄势赋能。

　　张玉杰等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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