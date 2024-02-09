20日下午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究关林东部片区及状元红路、玄武门大街等道路改造和环境提升工作，强调要坚持系统观念，树牢为民意识，完善城市路网体系，提升道路周边环境，积极回应群众关切，办实办好民生实事。 徐衣显主持召开专题会议研究关林东部片区及状元红路、玄武门大街等道路改造和环境提升工作

系统谋划专班推进完善区域路网体系

优化环境惠及民生提升城市功能品质 20日下午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究关林东部片区及状元红路、玄武门大街等道路改造和环境提升工作，强调要坚持系统观念，树牢为民意识，完善城市路网体系，提升道路周边环境，积极回应群众关切，办实办好民生实事。 会议分别听取关林东部片区乐天路、钱江路、展览路改造提升及周边内涝整治，状元红路东段环境整治，玄武门大街西拓东延等情况汇报。徐衣显强调，要提升认识、惠民利民。各级各部门要深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，树牢以人民为中心的发展思想，将“人民城市”理念贯穿城市建设管理全过程，主动问需于民、问计于民、问效于民，在不能新增隐性债的前提下，做好区域路网谋划，推进重点项目建设，畅通城市交通，提升功能品质，扮靓城市形象。要紧盯节点、有序推进。坚持远近结合、先急后缓，尽力而为、量力而行，组建市区两级工作专班，建立完善责任清单、任务清单、时限清单，逐条逐项细化方案，科学有序组织施工，集中精力打通拥堵路段，优先解决难点热点问题，切实让群众感到便利、见到成效。要多措并举、强化保障。建立完善市区联动、部门协同等机制，积极向上争取专项资金，加快推进规划设计、土地报批、手续办理等前期工作，完善建设方案，强化施工管理，优化施工组织，配足施工力量，严把工程质量关、资金关、安全关，高效率推进项目建设，高标准打造精品工程。要标本兼治、常态长效。结合文明城市创建，聚焦群众关心的交通拥堵、环境卫生、道路绿化、城市管理等问题，坚持建管并举、系统施治、标本兼治，优化重点区域交通组织，强化城市环境综合治理，精准化调度、清单化落实、常态化督导，全面提升城市精细化管理、现代化治理水平，打造整洁优美、秩序井然、宜居宜业的城市环境。 李新红等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)