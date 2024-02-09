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徐衣显与携程集团高级副总裁王韦举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.20 08:17

　　昨日，市长徐衣显与来洛洽谈对接的携程集团高级副总裁王韦举行工作会谈。双方围绕智慧旅游、城市运营、创新业态、人才培养等进行深入交流，达成广泛共识。

　　徐衣显对王韦一行的到来表示欢迎，向携程集团对洛阳文旅发展的支持表示感谢。他说，洛阳历史厚重、山川秀美，文旅资源多、网红属性强，是一座文化底蕴深厚的千年古都，也是一座青春时尚的魅力之城。近年来，洛阳市深入学习贯彻习近平文化思想，坚定不移走好新文旅产业发展之路，坚持颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播，深入挖掘丰富多元的文旅题材资源，持续提升城市风貌、丰富文旅场景、培育消费业态，着力打造传承中华文化的世界级沉浸式文旅目的地。携程集团是国内知名的旅游行业龙头企业，品牌影响广泛，导流优势明显。希望双方以保持洛阳文旅“顶流”态势、持续提升城市品牌为目标，以规范优化市场秩序为基底，以培育新质生产力为方向，以大数据赋能为手段，以持续性、长远性战略合作为根本，深度研判文旅新趋势、市场新需求，在城市运营、智慧旅游、创新业态、规范秩序、人才培养、平台经济等方面深化战略合作，共同整合旅游资源、优化服务配套、创新消费业态，为洛阳量身打造文旅潮品和文化IP，以“线上”拓客带动“线下”消费，以点上引流带动城市出圈，以文旅提质带动品牌重塑，推动全产业延链补链、转型升级、提质增效，努力实现互惠互利、共赢发展。

　　王韦介绍了携程集团的基本情况、产品体系、行业优势、发展方向。他表示，携程集团将充分发挥在资源整合、数据分析、产品策划、品牌营销等方面的优势，着眼精准性数据分析、特色化产品打造、多元化业态培育、持续性战略合作，进一步丰富合作模式，创新合作内容，更好促进洛阳新文旅产业发展，助力洛阳打造世界级旅游目的地。

　　携程集团河南分公司总经理林冰，副市长牛刚等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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