徐衣显与中建七局总经理董文祥举行工作会谈

昨日，市长徐衣显与来洛洽谈对接的中建七局党委副书记、总经理董文祥举行工作会谈。双方围绕“三大工程”建设、城市有机更新、片区开发运营等进行深入洽谈交流，形成广泛共识。

昨日，市长徐衣显与来洛洽谈对接的中建七局党委副书记、总经理董文祥举行工作会谈。双方围绕“三大工程”建设、城市有机更新、片区开发运营等进行深入洽谈交流，形成广泛共识。

徐衣显对董文祥一行的到来表示欢迎，向中建七局为洛阳城市提质和经济社会高质量发展作出的贡献表示感谢。他说，洛阳区位优势明显、产业基础坚实、创新资源富集、发展动能强劲，城市的承载力、吸引力、辐射力不断增强。特别是随着国家一系列重大战略交汇，洛阳作为“一带一路”主要节点、国家战略腹地重要支点、黄河流域重要节点等综合优势叠加释放，形成了洛阳到2035年成为特大城市的新目标，开辟了产城深度融合的新篇章，筑起汇聚资源要素的“强磁场”，正处于潜力巨大、未来可期的黄金发展期，为双方深化合作拓展了更大新空间、带来了更多新机遇。希望中建七局立足当前着眼长远，充分发挥“融投建管运”全产业链优势，由“城市建设”进一步向“城市运营”转变，加强资源战略整合，围绕因地制宜发展新质生产力，以大力推动城市片区综合开发运营为前提，协同摆脱单纯土地市场的严重依赖，深度参与洛阳基础设施完善、城中村改造等项目建设，加快导入优质、高端产业资源，更好繁荣城市经济、提质城市品位。洛阳市将营造一流环境、提供最优服务，推动合作事项加快落地，取得更加丰硕成果。

董文祥介绍了中建七局的历史沿革、生产经营、产业布局等情况。他表示，洛阳区位优势明显、资源要素汇聚、发展空间巨大。中建七局将继续发挥驻豫央企的排头兵优势，深耕洛阳、服务洛阳，精准对接洛阳城市建设需求，主动探索从“承包商”到“运营商”角色转型，把项目和片区结合起来，把开发和运营统筹起来，探索合作新模式，拓展合作新领域，为洛阳高质量发展作出新的更大贡献。

中建七局副总经理程文彬，副市长李新红等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)