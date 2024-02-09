徐衣显主持召开市政府第23次常务会议

15日上午，市长徐衣显主持召开市政府第23次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话等精神，传达学习全国两会及中共中央政治局委员、国务院副总理张国清莅洛考察调研等精神，研究经济运行、乡村振兴等工作。

市政府第23次常务会议要求

落实全国两会精神推动高质量发展

全力以赴因地制宜发展新质生产力

15日上午，市长徐衣显主持召开市政府第23次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话等精神，传达学习全国两会及中共中央政治局委员、国务院副总理张国清莅洛考察调研等精神，研究经济运行、乡村振兴等工作。

会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话等精神。徐衣显强调，要坚持创新驱动发展战略，瞄准市场需求，主动谋划、前瞻布局。要准确把握国家能源安全和新能源技术战略机遇，立足资源禀赋，推动经济发展绿色低碳转型。要深刻领悟习近平总书记对年轻干部的关怀期望，牢记初心使命，积极拼搏进取，当好党的创新理论的笃信笃行者、对党忠诚老实的模范践行者、矢志为民造福的无私奉献者、勇于担当作为的不懈奋斗者、良好政治生态的有力促进者。

会议传达学习了全国两会精神、张国清副总理莅洛考察调研精神、省委召开的领导干部会议精神等。徐衣显强调，各级各部门要把学习贯彻全国两会精神作为当前一项重要政治任务抓实抓好，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，更加自觉地拥护“两个确立”、做到“两个维护”。要聚焦重点、精准发力，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，培育壮大“专精特新”，因地制宜发展新质生产力。要惠民利民、增进福祉，突出就业优先导向，办好人民满意教育，完善医疗养老体系，切实办好民生实事，持续增进民生福祉。要标本兼治、防化风险，统筹发展和安全，狠抓隐患排查整治，防范化解金融风险，兜牢基层“三保”底线，确保社会大局稳定。要担当作为、狠抓落实，强化“有解思维”，增强工作的针对性、操作性、有效性，破解瓶颈制约，提高政府创造性执行力。

会议研究了一季度经济运行工作。徐衣显强调，各级各部门要切实增强责任感紧迫感，拿出拼的勇气、敢的精神、干的劲头，推动各项工作提质增效、争先进位。要问题导向，破解瓶颈难题。聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，锚定发展目标，找准差距不足，穿透式分析原因、专业化督导帮扶、点对点破解难题，推动经济运行稳中有进、稳中向好。要落实政策，精准助企服务。深化“万人助万企”，推动减税降费等政策“免申即享”“直达快享”；开展专业化指导、精准化帮扶、全链条服务，着力打造一流营商环境。要争分夺秒，推进项目建设。滚动实施“三个一批”，实行“一项目一清单一台账”管理，采取容缺办理、联审联批等方式，抓前期、抓落地、抓开工、抓进度，形成更多实物投资量。要多措并举，激活消费潜能。抢抓国家推动汽车、家电等消费品以旧换新政策机遇，用足用好促消费措施，积极谋划牡丹文化节促消费活动，丰富消费供给，创新服务场景，培育新的消费增长点。

会议研究了学习运用“千万工程”推进乡村全面振兴等工作。徐衣显强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，学习运用“千万工程”蕴含的发展理念、工作方法和推进机制，聚焦农业强、农村美、农民富，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，加快农业农村现代化，推动“三农”工作高质量发展。

会议还研究了开发区“一区多园”联动、国企投资监管、水生态治理、产研合作等工作。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)