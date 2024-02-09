孩子玩游戏充值7700余元，家长是否有权追回？

如今，不少孩子喜欢玩一款叫“蛋仔派对”的游戏，10岁男孩小磊(化名)就是其中之一。他玩游戏入了迷，偷偷给游戏充值7700余元。那么，未成年人在家长不知情的情况下，向游戏平台充值，家长是否有权追回？

绘图 雅琦

如今，不少孩子喜欢玩一款叫“蛋仔派对”的游戏，10岁男孩小磊(化名)就是其中之一。他玩游戏入了迷，偷偷给游戏充值7700余元。那么，未成年人在家长不知情的情况下，向游戏平台充值，家长是否有权追回？

此事说来话长。

党女士是嵩县人，其儿子小磊上小学四年级。3月初，党女士准备给信用卡还款，发现多出了7700余元的还款金额。她查看账单明细发现，1月27日至2月24日，其信用卡账户先后向该游戏平台充值近70笔，少的数十元一笔，多的上百元一笔。后经核实，这是她的儿子小磊所为。

原来，党女士之前在一部手机上绑定了信用卡，后来，她将这部手机交给小磊使用。去年下半年起，小磊迷上了这款游戏。自此，她对小磊玩游戏的时间进行了限制——每天不得超过半个小时。她还经常提醒小磊不要向游戏平台充值，小磊也承诺“肯定不会的”。“我的信用卡设置有支付密码，没让孩子知道，就以为没啥事儿。”党女士说。

今年，小磊的学习成绩有所提升，党女士对他的管理就宽松了一些。寒假期间，她忙于工作，小磊就在家用手机玩游戏。不料，小磊背着她开通了免密支付功能，向该游戏平台充值，用于购买“游戏皮肤”。

“在家长不知情的情况下，孩子向游戏平台充值，作为家长，我是否有权追回这笔钱？”党女士问道。

11日，记者咨询了河南大进律师事务所律师谢亮。他说，《中华人民共和国民法典》第十九条规定，8周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认；第二十条规定，不满8周岁的未成年人为无民事行为能力人，由其法定代理人代理实施民事法律行为；第一百四十五条规定，限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为有效；实施的其他民事法律行为经法定代理人同意或者追认后有效。

谢亮表示，党女士的孩子为限制民事行为能力人，使用手机向游戏平台进行大额充值，属于与其年龄、智力不相适应的民事行为，且未得到监护人同意，该民事行为属于无效行为，作为监护人，党女士可以要求游戏平台退款。

“党女士可先联系游戏平台官方客服，让对方提供孩子的充值记录，包括充值时间、金额等信息，并准备孩子的身份证明材料，如户口簿、身份证等，申请退费。”谢亮说，党女士还可拨打消费者投诉热线进行投诉，或前往所在地派出所向警方求助。作为孩子的监护人及法定代理人，党女士也可向法院提起诉讼，由法院在对被告及原告监护人进行过错认定后，判决确定被告应当返还的款项金额。

谢亮提醒，未成年人的心智尚未成熟，家长作为未成年人的监护人，应当加强对孩子的引导和监督，保管好自己的手机和支付密码，防止孩子在玩游戏时进行大额支付等。

目前，党女士已向该游戏平台提交了退款申请。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍)