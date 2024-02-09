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徐衣显与关强举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.13 08:16

徐衣显与关强举行工作会谈
践行习近平文化思想创新大遗址保护模式
深化文旅文创融合打造沉浸式文旅目的地　　

　　昨日，市长徐衣显在全国两会闭幕之后，在京率队拜访国家文物局党组成员、副局长关强等并举行工作会谈，围绕洛阳大遗址保护、隋唐洛阳城历史中轴线复原展示、白马寺博物馆建设、东方博物馆之都提质、二里头及“中国窑”申遗等深入沟通对接，取得积极成果。

　　徐衣显对国家文物局多年来给予洛阳文物保护利用工作的关心和支持表示衷心感谢。他说，近年来，洛阳坚持以习近平文化思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于文物工作的重要论述，在国家文物局的指导支持下，接续实施隋唐洛阳城历史中轴线复原展示工程，统筹推进夏商文明考古研究中心、汉魏故城遗址博物馆等重点项目，深入实施文旅文创融合战略，创新保护展示利用模式，实现了文旅火爆出圈、城市顶流出彩。希望国家文物局一如既往关心洛阳、支持洛阳，更好统筹文化遗产保护和利用，进一步深化研究、明晰功能、精准定位，积极推进隋唐洛阳城历史中轴线复原展示等国家文化传承“专精特新”工程，高质量实施汉魏故城遗址博物馆等重点项目，鼎力支持二里头遗址申遗，加大洛阳三彩等古窑遗址发掘力度，联动豫陕赣浙等地的陶瓷古窑址建设博物馆群，以陶瓷源“中国窑”为整体申报世界文化遗产，让更多文物“动”起来、“活”起来、“火”起来。

　　关强对洛阳在文物保护利用等方面取得的成效给予充分肯定。他表示，洛阳是文物大市，国家文物局将深入贯彻落实党中央、国务院关于文物保护工作的部署要求，持续支持洛阳重大文博工程建设，加强考古发掘研究、考古队伍建设、文物活化利用及申遗等工作，与洛阳协力推动文物保护与城市建设、民生改善、经济发展等相融共生，创造更多可复制、可推广的大遗址保护“洛阳模式”“洛阳经验”。

　　国家文物局文物古迹司副司长张磊、考古司副司长辛泸江，龙门石窟研究院党委书记、市文物局局长余杰，全国人大代表印乐、郭爱和等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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