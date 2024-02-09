洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳将开展文旅行业服务质量提升行动 丰富游客旅游体验
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.09 09:02
应天门跨年3D灯光秀

　　丰富景区沉浸式业态和消费场景，在重点时段推动景区常态化开展延时服务，有效扩大文创产品供给……

　　记者从近日召开的全市旅游服务质量提升工作会议上获悉，我市将开展文旅行业服务质量提升行动，为第41届中国洛阳牡丹文化节营造良好的文旅市场环境。

　　推动景区服务质量提升

　　充分利用各类媒体媒介公开景区线上预约、线上购票、咨询电话等服务内容，对收费项目和标准及时公开，为游客提供便捷优质的服务。

　　完善游客服务中心功能，能够及时为游客提供咨询服务、投诉服务、导游服务等，印制景区公众信息资料(如游览导图、宣传折页、文明手册等)，便于游客索取和了解旅游信息。在游客服务中心提供医疗、讲解、寄存、公厕、开水、充电、寻人广播、休憩等服务。

　　加强景区安全管理，加大对滑道、观光车、缆车、玻璃栈道类项目、“网红”游乐类项目、餐饮住宿等的安全风险排查力度，健全安全监测、上岗培训、应急信息公示等制度。

　　在重点时段推动景区常态化开展延时服务

　　在牡丹文化节期间、五一假期等，推动景区常态化开展延时服务，开启“夜游模式”，引导错峰出行。洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆、洛阳民俗博物馆等根据游客参观情况，闭馆时间延长2至4个小时，做好游客分流保障工作，满足游客参观需求。

夜游龙门

　　龙门石窟景区在游客量较大时适时开放夜游，通过媒体及时向社会发布，增强游客体验感，保障游览服务品质和安全。洛邑古城、隋唐洛阳城等热门夜游景区视情延长夜间亮灯时间，促进文旅夜经济发展。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    专家忠告：中青年人勿盲目服用氨糖
    专家忠告：中青年人勿盲目服用氨糖
    专家忠告：中青年人勿盲目服用氨糖
        近日，38岁的市民周女士旅行回来总感觉膝盖隐隐作痛，朋友推荐她吃氨糖，说是自己平时没事会吃一些，吃了可...
  • ·凌晨醒了睡不着或跟这些原因有关
  • ·洛阳市妇幼保健院产科“新装”上阵 让您分娩“家”倍舒适！
  • ·起身时觉得头晕是贫血吗
    • 漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
    漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
        一头连接市井烟火，一头通向繁华都市，提起东关大街，洛阳人都不会陌生。热闹的大街上，安静的巷弄里，青石...
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛轴科技：“双线变七线”背后的“零...
  • 河南队将迎新赛季首个主场比赛 洛阳球...
  • 未来几天洛阳多晴好天气 早晚气温较低...
  • 洛阳9人3集体获省级三八红旗手（集体...
  • @洛阳考生：3月11日起可查询全国导游...
  • 学雷锋志愿服务月 洛阳古墓博物馆推出...
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 免费观展！2024洛阳市女美术家作品邀...
  • 咋能买到货真价实的灭火器？两种方法...
  • 全国人大代表，中国一拖党委书记、董...
    		•
    百姓呼声
    隋唐园地下停车场属政府投资为何涨价？
    洛阳市图书馆少年儿童馆计划下半年投用
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    仿三彩

    梅花数点报新春

    红梅花儿开

    舞出中国龙 舞出中国红
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605