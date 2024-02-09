洛阳将开展文旅行业服务质量提升行动 丰富游客旅游体验

丰富景区沉浸式业态和消费场景，在重点时段推动景区常态化开展延时服务，有效扩大文创产品供给……记者从近日召开的全市旅游服务质量提升工作会议上获悉，我市将开展文旅行业服务质量提升行动，为第41届中国洛阳牡丹文化节营造良好的文旅市场环境。

应天门跨年3D灯光秀

丰富景区沉浸式业态和消费场景，在重点时段推动景区常态化开展延时服务，有效扩大文创产品供给……

记者从近日召开的全市旅游服务质量提升工作会议上获悉，我市将开展文旅行业服务质量提升行动，为第41届中国洛阳牡丹文化节营造良好的文旅市场环境。

推动景区服务质量提升

充分利用各类媒体媒介公开景区线上预约、线上购票、咨询电话等服务内容，对收费项目和标准及时公开，为游客提供便捷优质的服务。

完善游客服务中心功能，能够及时为游客提供咨询服务、投诉服务、导游服务等，印制景区公众信息资料(如游览导图、宣传折页、文明手册等)，便于游客索取和了解旅游信息。在游客服务中心提供医疗、讲解、寄存、公厕、开水、充电、寻人广播、休憩等服务。

加强景区安全管理，加大对滑道、观光车、缆车、玻璃栈道类项目、“网红”游乐类项目、餐饮住宿等的安全风险排查力度，健全安全监测、上岗培训、应急信息公示等制度。

在重点时段推动景区常态化开展延时服务

在牡丹文化节期间、五一假期等，推动景区常态化开展延时服务，开启“夜游模式”，引导错峰出行。洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆、洛阳民俗博物馆等根据游客参观情况，闭馆时间延长2至4个小时，做好游客分流保障工作，满足游客参观需求。

夜游龙门

龙门石窟景区在游客量较大时适时开放夜游，通过媒体及时向社会发布，增强游客体验感，保障游览服务品质和安全。洛邑古城、隋唐洛阳城等热门夜游景区视情延长夜间亮灯时间，促进文旅夜经济发展。