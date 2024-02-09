洛阳都市核心区有啥新定位？全篇“干货”为您解答！

洛阳实现高质量发展，提升发展质效、形象气质、功能品质，都市核心区扮演着重要角色，发挥着重要作用。

洛阳实现高质量发展，提升发展质效、形象气质、功能品质，都市核心区扮演着重要角色，发挥着重要作用。

3月1日，洛阳市委常委会召开会议，专题研究部署都市核心区各区2024年重点工作，进一步明晰都市核心区目标定位及工作路径。今年，都市核心区各区发展方向有何变化，又有哪些具体有效的亮点举措？记者为您详细打探梳理。

涧西：扎实推动产业重塑、城市重振

●解读：涧西区产业基础雄厚，但结构不尽合理，传统产业量大势弱，战略性新兴产业势强量小。因此，涧西区加快推动传统产业转型升级、高新区创新型产业发展，必须锚定“重振涧西区、重塑高新区”目标，推动涧西、高新深度融合、一体发展，深化体制机制改革，选准产业新赛道。

●路径：今年，涧西区将聚焦转型升级抓产业，紧盯中航光电、中国一拖、中信重工等龙头企业，重点推进高端互联科技产业社区、高效低能排放柴油机等45个扩能增产项目，力争新签约亿元以上项目25个。全年计划新培育高新技术企业80家、市级以上创新平台110家，推动规上企业研发活动覆盖率在90%以上，加快类器官芯片、视微影像高端眼科诊断设备等16个高新技术签约项目落地建设。同时，该区将挖掘利用工业历史文化遗存，持续做好“工业+”新文旅文章，加快元宇宙二期、梦田剧场等项目建设，打造集工业艺术、沉浸式体验、游购娱等于一体的工业文旅融合新样板。