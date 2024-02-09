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改造143个老旧小区 洛阳市明确2024年重点城建任务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.02 18:32

　　推进玄武门大街、滨河南路下穿等重大项目建设，改造143个城镇老旧小区，完成10535套保障性租赁住房筹建任务，推进涧西区涧河沿岸等片区城市更新……2日，洛阳市住房城乡建设工作会议召开，明确2024年重点任务，谋划实施城市提质、房地产市场健康发展、建筑行业转型、乡村集镇建设、历史文化名城保护等重点工作，增强民生福祉，推动住建事业高质量发展再上新台阶。

　　关键词：重大基础设施推动呼南高铁焦洛平段、洛阳机场新航站楼、G208二淅线洛阳绕城段改建工程，加快郑洛高速等3条高速建设，开工嵩内、洛嵩等高速；加快全国第三批绿色货运配送示范工程城市创建进度。

　　关键词：老旧小区改造实施城镇老旧小区改造项目143个、改造户数26833户，确保2000年底前建成的老旧小区全部完成改造，物业实现全覆盖，加装电梯实现“应装尽装”。

　　关键词：城区主干路网积极推进玄武门大街、滨河南路下穿等重大项目建设，持续推进华夏路、龙丰路等16条道路提升改造。

　　关键词：供排水体系推进高新水厂二期扩建等3大工程，提升中心城区供水水质；启动开元大道、滨河南路下穿郑西高铁雨污管网改造，完成伊滨污水处理厂扩建、瀍东污水处理厂二期扩建工程。

　　关键词：公共服务设施完成65个邻里中心、50个社区体育公园建设任务；加快洛阳文化旅游职业学院、洛阳职业技术学院建设，新建市属高中1所，完成市属8所高中提升改造任务，新建、改扩建义务教育学校36所；加快西交大二附院洛阳医院等项目建设；新增10所达标乡镇卫生院，开工建设残疾人康复中心与托养中心。

　　关键词：棚户区和里坊区改造重点推进涧西区涧河沿岸等片区城市更新；抢抓国家城中村改造政策机遇，尽快推动32个城中村改造项目落实落地。

　　关键词：市政微改造结合老旧污水管网、雨污混流管网改造，实施市政道路微改造37项，完成背街小巷改造提升55条。

　　关键词：房地产市场健康发展全面落实《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》；完成10535套保障性租赁住房筹建任务，加快推动东方光源二期公租房建设，按时足额发放各类人才、困难群体住房补贴；第二批保交楼49个项目17960套6月底前全部交付。

　　关键词：乡村集镇建设以集镇建设为抓手促进城乡融合发展，全力实现“达标集镇”达到40%，“示范集镇”达到20%，“精品集镇”达到8%以上；加快推进农村供排水一体化后续建设任务，各县区抓好后续运营管理工作，年底前2617个村实现一体化运营；持续推进农村生活垃圾分类工作，年底前全市行政村覆盖率达到80%以上。

　　关键词：建筑行业转型发展抓住国家在超大特大城市开展城中村改造和保障性住房建设的机遇，盘活土地资源，加大有效投资，激发建筑业市场活力；加快绿色建筑产业链的延伸，制定《洛阳市绿色建材产业链培育实施方案》，通过金融支持、项目引导、院所合作、产品包装等措施，打造一批绿色建材知名企业。

　　关键词：历史文化名城保护启动洛阳历史文化名城保护管理平台及名录数据库建设，打造历史文化名城信息数据一张图及日常监管一站式服务；谋划实施涧西工业遗产苏式建筑群“36号街坊”、瀍河区原“537厂”等一批老旧厂房、历史建筑保护修缮、活化利用项目。

　　关键词：行政审批加快全市工程建设项目审批系统升级，推行无纸化报建和电子证照，不断扩大“零跑腿”事项范围，全面提升审批效率。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 文/图 通讯员 李占武）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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