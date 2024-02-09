首期规模2亿元！洛阳制高材料股权投资基金正式成立

近日，洛阳制高材料股权投资基金在洛阳市市场监管部门完成注册登记，进入实质性运营阶段，为洛阳加快打造国内一流绿色石化先进材料产业基地赋能加力。

近日，洛阳制高材料股权投资基金在洛阳市市场监管部门完成注册登记，进入实质性运营阶段，为洛阳加快打造国内一流绿色石化先进材料产业基地赋能加力。 近日，洛阳制高材料股权投资基金在洛阳市市场监管部门完成注册登记，进入实质性运营阶段，为洛阳加快打造国内一流绿色石化先进材料产业基地赋能加力。 洛阳制高材料股权投资基金由洛阳制造业高质量发展基金、洛阳隆兴投资控股集团和洛阳创业投资有限公司共同出资设立，首期规模2亿元。该基金将立足孟津区，重点面向化工新材料、绿色石化等产业领域开展股权投资，充分发挥基金“以投带引”作用，推动产业集群发展。 去年5月27日，中国石化洛阳百万吨乙烯项目暨绿色石化先进材料产业基地在孟津区开工建设。以百万吨乙烯项目建设为龙头，洛阳市持续围绕乙烯下游产业延链补链强链，推动石化产业向规模化、高端化、绿色化方向转型升级，一批产业链配套项目加快落地。 此次新设立的洛阳制高材料股权投资基金将聚焦做大做强乙烯下游产业链和高端化工材料产业集群，健全完善市场化投融资模式，通过“基金+招商”，在更大范围导入优质产业资源，引进培育壮大一批高成长性企业，加快推动主导产业占领关键环、迈入中高端，加快培育新质生产力，为现代化洛阳建设提供产业支撑。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞 文/图)