洛阳市青年艺术夜校第二期即将开课

记者1日从洛阳市文化馆获悉，由洛阳市文广旅局主办，洛阳市文化馆承办的洛阳市青年艺术夜校第二期课程即将开课。

记者1日从洛阳市文化馆获悉，由洛阳市文广旅局主办，洛阳市文化馆承办的洛阳市青年艺术夜校第二期课程即将开课。

据悉，洛阳市青年艺术夜校针对市民尤其是年轻人的需求，设置了舞蹈、音乐、心灵疗愈、手工技艺、生活技能等艺术课程，将于3月4日至4月底举办，除部分课程需交纳耗材费以外，夜校不收学费。第二期课程报名时间为3月2日10:00至3月3日23:59。有意者可关注洛阳市文化馆微信公众号“河洛欢歌”报名，咨询电话：0379-64853527。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞 文/图）