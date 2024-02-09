洛阳市青年艺术夜校第二期即将开课

记者1日从洛阳市文化馆获悉，由洛阳市文广旅局主办，洛阳市文化馆承办的洛阳市青年艺术夜校第二期课程即将开课。
记者1日从洛阳市文化馆获悉，由洛阳市文广旅局主办，洛阳市文化馆承办的洛阳市青年艺术夜校第二期课程即将开课。
记者1日从洛阳市文化馆获悉，由洛阳市文广旅局主办，洛阳市文化馆承办的洛阳市青年艺术夜校第二期课程即将开课。
据悉，洛阳市青年艺术夜校针对市民尤其是年轻人的需求，设置了舞蹈、音乐、心灵疗愈、手工技艺、生活技能等艺术课程，将于3月4日至4月底举办，除部分课程需交纳耗材费以外，夜校不收学费。第二期课程报名时间为3月2日10:00至3月3日23:59。有意者可关注洛阳市文化馆微信公众号“河洛欢歌”报名，咨询电话：0379-64853527。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605