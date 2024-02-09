最高奖金10000元！洛阳世青赛喊你来设计LOGO和口号啦

记者1日从洛阳市体育局获悉，2024年国际自行车联盟世界青年场地自行车锦标赛2024 JUNIOR TRACK WORLD CHAMPIONSHIPS(以下简称“洛阳世青赛”)将于8月21日至25日在洛阳举行。

记者1日从洛阳市体育局获悉，2024年国际自行车联盟世界青年场地自行车锦标赛2024 JUNIOR TRACK WORLD CHAMPIONSHIPS(以下简称“洛阳世青赛”)将于8月21日至25日在洛阳举行。 记者1日从洛阳市体育局获悉，2024年国际自行车联盟世界青年场地自行车锦标赛2024 JUNIOR TRACK WORLD CHAMPIONSHIPS(以下简称“洛阳世青赛”)将于8月21日至25日在洛阳举行。即日起至2024年3月15日，洛阳世青赛筹委会正式向社会各界征集LOGO、口号设计方案。 据介绍，该赛事是国际自行车领域最高水平的青年单项赛事，此次系首次在中国举办。预计比赛将吸引来自40多个国家和地区约400名运动员参赛。征集活动结束后，由评审委员会进行评选，根据具体要求确定入围作品和最终作品。如果您有好的创意、好的设计，能传达以洛阳为主体的城市品牌形象和赛事形象，兼具历史文化底蕴和国际时尚感的视觉冲击力，欢迎您踊跃投稿。我们期待您的参与，以您独特的创意在洛阳世青赛上留下属于自己的印记。 一、征集范围 公开征集。个人、组织均可投稿(多人合作视为团队设计)。 二、征集时间 即日起至2024年3月15日(北京时间)。 三、作品创作要求 扫一扫或长按识别上方二维码查看会徽及主题口号征集方案 LOGO设计要求 1.切合洛阳世青赛主题，突出自行车运动要素，体现UCI(国际自行车联盟)标识的5种颜色。 2.展现河南深厚的文化底蕴和鲜明的地域特色，突出体现洛阳千年古都文化底蕴。 3.构图新颖、简洁大方、色彩明快、寓意贴切，符合当代艺术美学要求，具有较强的视觉冲击力，具有鲜明的象征意义和体育韵味。 4.作品采用A4纸张，彩色图形设计，并将创意文字、色彩配置等附在设计稿后。 5.设计方案提交电子设计稿和纸质设计稿。电子设计稿包括：彩色设计图稿(图稿大小为A4纸张规格，清晰度不低于300dpi，jpg格式，需包含标准色值、标准字体)、矢量图源文件(ai /cdr等)、Word格式的创意理念文字说明(300字以内)。纸质设计稿：A4纸张彩色打印稿一套。 主题口号 1.需包括中文、英文两部分；要求主题鲜明、语言简洁、响亮上口。 2.重点突出赛事内涵、时代特征和洛阳城市精神。 3.用正楷字体书写在A4纸上，并注明作者姓名、详细通信地址和联系电话。 下一页 尾页 [1] [2]