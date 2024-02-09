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@各位家长！洛阳第一批文化艺术类校外培训机构白名单公布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳旅游 2024.03.01 12:20

　　为严格落实国家“双减”政策，进一步加强文化艺术类校外培训机构规范化管理，经各文化艺术类校外培训机构自主申报、所属县(区)文广旅局审核同意，截至目前洛阳市已有71家文化艺术类校外培训机构取得了线下培训办学资质，现将首批文化艺术类校外培训机构“白名单”公布如下：

　　请尚未办理办学审核同意书的文化艺术类校外培训机构，尽快到属地县(区)文广旅局申请办理。

　　同时提醒广大学生和家长注意：

　　一、选择合规培训机构

　　科学规划孩子的课余生活，多关注孩子身心健康。如您的孩子确需参加校外培训，请在公布的文化艺术类校外培训机构“白名单”中选择。

　　二、规范签订培训合同

　　在培训前，务必与培训机构签订《中小学生校外培训服务合同》(2021年修订版)。对培训服务、培训收费、权利义务、培训退费、违约责任、争议处理，要逐项逐条审阅确认，并妥善保管好合同文本，作为维权凭据。切勿听信培训机构工作人员的口头承诺，提防合同出现“概不退费”等霸王条款。

　　三、自觉抵制违规行为

　　不要选择证照不全的机构参加培训，不缴纳时间跨度超过3个月或60课时的费用，且单次缴费不得超过5000元，主动索取正规收费发票，防止出现“卷钱跑路”等情况，确保自身权益不受损害。⑥
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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