@各位家长！洛阳第一批文化艺术类校外培训机构白名单公布

为严格落实国家“双减”政策，进一步加强文化艺术类校外培训机构规范化管理，经各文化艺术类校外培训机构自主申报、所属县(区)文广旅局审核同意，截至目前洛阳市已有71家文化艺术类校外培训机构取得了线下培训办学资质。

为严格落实国家“双减”政策，进一步加强文化艺术类校外培训机构规范化管理，经各文化艺术类校外培训机构自主申报、所属县(区)文广旅局审核同意，截至目前洛阳市已有71家文化艺术类校外培训机构取得了线下培训办学资质，现将首批文化艺术类校外培训机构“白名单”公布如下：

请尚未办理办学审核同意书的文化艺术类校外培训机构，尽快到属地县(区)文广旅局申请办理。

同时提醒广大学生和家长注意：

一、选择合规培训机构

科学规划孩子的课余生活，多关注孩子身心健康。如您的孩子确需参加校外培训，请在公布的文化艺术类校外培训机构“白名单”中选择。

二、规范签订培训合同

在培训前，务必与培训机构签订《中小学生校外培训服务合同》(2021年修订版)。对培训服务、培训收费、权利义务、培训退费、违约责任、争议处理，要逐项逐条审阅确认，并妥善保管好合同文本，作为维权凭据。切勿听信培训机构工作人员的口头承诺，提防合同出现“概不退费”等霸王条款。

三、自觉抵制违规行为

不要选择证照不全的机构参加培训，不缴纳时间跨度超过3个月或60课时的费用，且单次缴费不得超过5000元，主动索取正规收费发票，防止出现“卷钱跑路”等情况，确保自身权益不受损害。⑥