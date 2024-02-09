万人助万企进行时：走进企业促交流 搭建平台助发展

近日，由市国资委组织开展的走进央企、民企、要素保障单位系列活动正式启动。 近日，由市国资委组织开展的走进央企、民企、要素保障单位系列活动正式启动。 该系列活动首站走进河南省安装集团。参加活动的17家驻洛央企、市属国企、民营企业相关负责人，先后观摩了由河南省安装集团承建的北京中医药大学东直门医院洛阳医院建设项目和中建材汝阳新能源项目，就我市头部建筑企业项目建设成果进行学习交流，谋求更多合作机会。 市国资委相关负责人介绍，此次系列活动旨在突出市国资委服务企业功能，有效促进以国企为主导的各市场主体间的交流互动、资源共享、有效匹配、协同发展和价值创造。下一步，市国资委还将继续充实完善“两箱一平台”，不断健全“147”服务矩阵，为企业改革发展提供更为强大的支撑平台，为现代化洛阳建设贡献国资国企力量。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 王叶磊)