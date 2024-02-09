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洛阳多措并举提升社会矛盾纠纷预防化解工作能力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.01 08:29

　　和谐稳定的社会环境是高质量发展的前提。记者近日从市委政法委获悉，我市将扎实推进“青翼家园”、基层社会心理服务网络建设，优化重点群体法律援助机制，推进矛盾纠纷易发领域设立行业性专业性人民调解组织，多措并举提升社会矛盾纠纷预防化解工作能力。

　　近日，我市出台《关于坚持和发展新时代“枫桥经验”提升社会矛盾纠纷预防化解能力的实施方案》，努力为加快推进现代化洛阳建设创造安全稳定的政治社会环境。市委政法委有关负责人表示，今年我市将完善社会矛盾纠纷源头预防、排查预警、多元化解工作机制，切实做到预防在前、调解优先、运用法治、就地解决，努力把矛盾纠纷防范在未萌、消除在萌芽、化解在基层，实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。

　　完善心理服务、疏导机制

　　推动基层社会心理服务网络建设，建立健全经常性社会心理服务机制，加强对群众的帮扶救助、心理疏导、法律援助，并依托城乡养老服务机构，对周边老年人提供精神慰藉、心理疏导、文体娱乐等服务，提升老年人的安全感和幸福感。

　　扎实推进“青翼家园”建设

　　针对性开展团体辅导和个案咨询，帮助青少年疏导与解决心理行为问题，排解心理困扰和预防心理障碍，服务青少年心理健康。

　　进一步完善矛盾纠纷多元化解机制

　　●全面推进综治中心规范化建设实战化运行，力争做到纠纷化解“最多跑一地”。

　　●推进在乡镇(街道)、村(社区)设立规范运行的人民调解委员会，推进在医疗、婚姻家庭、交通事故、劳动关系、民间借贷、土地承包、物业管理、知识产权等矛盾纠纷易发领域设立行业性专业性人民调解组织，结合实际支持个人和品牌调解工作室发展。

　　●畅通司法确认渠道，积极运用在线司法确认等方式提高司法确认率。

　　●在婚姻登记机关设立婚姻家庭辅导室，引进社会工作师、律师、心理咨询师等，为群众免费提供婚前辅导、离婚辅导及婚姻家庭关系调适服务，促进家庭稳定。

　　●规范商事调解发展，加强仲裁专业化建设，依托自贸区商事纠纷诉前化解中心，搭建“金融+仲裁”绿色通道，深化“仲裁+调解+诉讼”的多元解纷合作模式。

　　积极强化司法调解的兜底作用

　　加强法院调解平台和检察院听证制度建设，推进人民法院调解平台进乡村、进社区、进网格，有效对接基层单位和党组织，在线集约集成更多解纷力量，经常性开展特邀调解工作。

　　按照“应听证尽听证”要求，在检察机关积极推广简易公开听证，探索开展上门听证。

　　优化重点群体法律援助机制

　　优化新就业形态劳动者、农民工、困难职工等重点群体法律援助机制，为职工群众提供精准高效的法律服务。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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