周末洛阳天气晴好 最高气温直冲18℃

今日洛阳阴天转多云，气温-1℃～11℃。

气温回暖，春意萌发。接下来的双休日，天气晴好，最高气温直冲18℃，快带家人出门游玩吧。

昨天是2月29日，有网友说“四年一度的2月29日，是这颗星球额外赠予我们的温柔”。也有网友说“这一天出生的人，因为四年才过一次生日，所以总是显得很年轻”。那么，这四年一次“额外”的24小时，到底是怎么来的？

天文科普专家介绍，目前国际上通用的公历在我国民间俗称阳历，是根据地球围绕太阳公转一周即一个回归年的运动周期来制定的。一个回归年的长度是365.2422天，即365天5小时48分46秒。由于回归年不是整数，所以规定公历每4年设置1个闰年。凡公历年数能被4除尽的年份为闰年，2月有29天，全年366天；除不尽的年份为平年，2月有28天，全年365天。2024年是闰年，2月有29天。不过，如果是整世纪年(如1800年、1900年、2100年)可以被100整除但不能被400整除，仍为平年。

市气象台根据最新气象资料分析， 3月4日前后受冷空气扩散及高空短波槽东移的共同影响，我市有弱降水，其他时段以多云天气为主。

最近几天天气预报

今日：阴天转多云，气温-1℃～11℃。

明日：晴天间多云，气温0℃～14℃。

3月3日(周日)：晴天转多云，气温-1℃～18℃。

3月4日(周一)：阴天转小雨，气温5℃～10℃。

3月5日(周二)：阴天转多云，西北风4级左右，阵风7级左右，气温5℃～15℃。

3月6日(周三)：多云转晴天，气温1℃～17℃。

3月7日(周四)：晴天间多云，气温1℃～16℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）