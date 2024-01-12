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洛阳市文化遗产保护传承座谈会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.29 08:15

　　昨日，全市文化遗产保护传承座谈会召开，市委常委、宣传部部长徐超文参加并讲话。

　　会议深入学习贯彻习近平文化思想，传达学习全国、全省文化遗产保护传承座谈会精神，研究部署我市全面加强文化遗产保护传承工作。

　　徐超文指出，要深入学习领会习近平总书记关于文化遗产保护传承的重要论述，进一步提高思想认识，增强做好文化遗产保护传承工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉，在历史文化遗产保护传承方面走在前、做示范。要聚焦重点任务，坚持保护第一、传承优先，不断加大文化遗产保护传承工作力度，正确处理文化遗产保护与利用、文化遗产保护与经济社会发展、文化遗产保护与旅游开发等关系，立足于保、着眼于实、致力于新，打造独具特色的文化遗产传承展示体系，不断提升文化遗产创新活化利用水平。要坚决落实党的文化领导权，加强党对文化遗产保护传承工作的领导，压实工作责任，抓好队伍建设，强化督察问责，努力把中央部署和省委、市委要求落到实处，担当起古都保护和发展的政治责任和历史使命，为赓续传承中华文脉，建设中华民族现代文明做出更大贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 吉喆)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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