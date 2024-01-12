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“洛阳铝”热销！万基控股集团今年以来盈利同比增长260%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.29 08:11

铸轧铝板带发货现场

　　铝板火热下线，货车进进出出。

　　近日，走进位于新安县的万基控股集团有限公司洛阳万基铝加工有限公司，喷涂火焰映得滚子通红。一卷卷闪着银光的铝板带，进入“下线即发货”的热销模式。截至本月底，万基控股集团今年以来已实现营业收入53.41亿元，其中盈利3475万元，同比大增260%！

　　“攻克‘绝版货’，迈向‘高精尖’。我们效益提升了，在市场上更‘能打’了。”说起生产火热、盈利增长背后的“硬支撑”，企业副总经理郭联锋话语中透着“冷”思考。

　　走进企业样品间，面前的两张铝板——一张条纹隐约可见，一张光滑平整如镜，诉说着企业CTP版基产品品质的今昔对比。“提升的不只是表面质量，更是附加值，每吨出厂价直接从3000元左右‘干到’4000元以上。”郭联锋言语铿锵。

　　作为印刷行业的重要耗材，CTP版基对产品表面质量和平直度要求极高，是铝加工行业中的高附加值产品，也是洛阳万基铝加工有限公司跃升中高端的拳头产品。

　　去年以来，企业持续推动传统铸轧线改造升级，发起向高品质CTP版基工艺的冲锋。铸轧线上，从闪烁的红色激光探测仪，到全新安装的管式过滤器，一项项工艺变革，正悄然带来新机遇。

　　“我们应用的双激光液面控制装置、管式过滤等新工艺，在国内属于首创。”郭联锋说，工艺上的“吃螃蟹”，让产品生产获得低至0.5毫米的铝液页面测量误差，以及微米级氧化铝杂质过滤能力，有效避免了铝板氧化夹杂、条纹、偏析等缺陷，在国内首次实现铸轧法生产高品质CTP版基。靠着生产流程短、成材率高、节能效果好、生产成本低等工艺优势，企业进入柯达公司等世界知名企业供应链，实现了价值链的有力跃升。

　　从“有”到“优”，由“新”向“高”，这样的发展“质感”，如今在万基控股集团生产一线比比皆是。推动新能源铝塑膜成品率大步迈向80%以上，产品嵌入比亚迪、宁德时代等巨头扬帆出海；消除铝材应力痛点，“三十年不变形”百叶窗铝材发往老牌工业国德国；破解药箔“针孔”难题，产品远销日本、德国等高端市场……创新发力、品质驱动，在今年前2个月生产3.2万吨铝板、铝箔基础上，洛阳万基铝加工有限公司3月2万吨排产计划实施在即，相较去年增长超10%！

　　“要转场产业‘蓝海’，高端化没有终点。”万基控股集团相关负责人说，未来，企业将抢抓新能源等产业风口机遇，持续加大创新力度，优化产品结构，不断开辟发展新领域新赛道，为全市新材料产业向“风”而行贡献更多“万基力量”！（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李春声 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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