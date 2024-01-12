“武皇盛宴”开辟餐饮行业“沉浸式”新赛道

“我是在抖音上看到很多人在洛阳穿汉服打卡，就带着家人来了。这里的用餐环境氛围跟汉服真是太搭了！”近日，在洛阳水席园“武皇盛宴”餐厅，郑州游客徐女士兴奋地说。

“我是在抖音上看到很多人在洛阳穿汉服打卡，就带着家人来了。这里的用餐环境氛围跟汉服真是太搭了！”近日，在洛阳水席园“武皇盛宴”餐厅，郑州游客徐女士兴奋地说。

这是我市首个沉浸式体验文化餐饮项目。游客可穿着汉服品盛宴，每上一道菜就能欣赏到一个节目，表演形式涵盖古筝、幻术、古典舞等。这种融合了汉服文化、演艺、秘制菜品的新颖模式，推出不到半月就获得游客纷纷称赞。

近年来，我市按照“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的新文旅理念，通过一系列花式“宠客”举措，带来了洛阳旅游业的火爆出圈。2024年春节期间，“武皇盛宴”以其特有的沉浸式体验新模式赢得了广泛关注，也为洛阳餐饮行业发展开辟了“沉浸式”新赛道。（洛报融媒·洛阳网记者 李卫超 通讯员 邱海生 摄影报道）