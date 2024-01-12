阴冷天气接近尾声 晴好天气已在路上

今日洛阳阴天到多云，东北风3级左右，气温1℃～8℃。

今天是2月的最后一天，冷空气还在刷“存在感”。好消息是，晴好天气就要来了。

常有人好奇，我们知道冷空气从哪里来，可它最终到哪里去了？冷空气南下抵达我国时，遇到南方的暖湿空气，冷暖空气不停地进行热量交换，降温能力也越来越弱，最终冷空气和暖空气融为一体，失去冷空气的特征，就此“寿终正寝”。也有一些冷空气不甘心只在陆地上刷“存在感”，一路跨越高山、平原来到海上，引发大风等恶劣天气。不过，最终冷空气还是难逃被海洋“加热”的命运，化为海上的一缕清风。

根据最新气象资料分析，3月4日前后受冷空气扩散及高空短波槽东移的共同影响，洛阳还有弱降水天气，其他时段以多云天气为主。

最近几天天气预报

今日：阴天到多云，东北风3级左右，气温1℃～8℃。

明日：多云，气温0℃～10℃。

3月2日(周六)：晴天间多云，偏南风2级～3级转偏西风3级～4级，气温0℃～13℃。

3月3日(周日)：晴天到多云，气温0℃～17℃。

3月4日(周一)：多云到阴天转小雨，气温5℃～11℃。

3月5日(周二)：阴天转多云，西北风4级左右，阵风7级左右，气温4℃～13℃。

3月6日(周三)：晴天间多云，气温1℃～14℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）