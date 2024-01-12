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徐衣显到国晟集团调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.27 23:17

徐衣显在国晟集团调研时强调
改革重塑市场运作构建现代企业制度
防范风险转型重构打造一流旗舰劲旅

　　27日下午，市长徐衣显到国晟集团调研，并主持召开工作座谈会。他强调，要抢抓机遇、厚植优势，改革牵引、转型升级，更加聚力城市运营管理，更好服务城市建设发展，加快实现政府投融资平台向国有资本投资运营企业转型，打造质效更高、活力更足、动能更强、品牌更优的一流旗舰劲旅。

　　座谈会上，国晟集团汇报了“防风险、促转型、抓发展”工作情况，市直有关委局围绕国晟集团要素保障、资源整合、风险防控、项目谋划等方面作了表态，并逐一提出了意见建议。徐衣显充分肯定国晟集团整合重组以来取得了显著成效，实现了风险防控有力度、服务中心有担当、改革转型有成效、市场运作有突破，为服务城市建设运营管理等作出了重要贡献。

　　就国晟集团下一步转型发展，徐衣显强调，要坚持党的领导，强化政治引领。坚持“国企姓党”政治属性，旗帜鲜明讲政治、理直气壮抓党建，把党的领导融入公司现代化治理全方面各环节，强化国有资产监管，净化国企政治生态，打造高素质干部队伍，以高质量党建保障企业高质量发展。要聚焦主责主业，服务中心大局。始终秉持“政府使命、企业属性”理念，瞄准洛阳建设特大城市的长远目标，坚持“聚焦城市、深耕城市、适度多元”的定位，优化业务板块，深挖产业富矿，盘活存量、扩大增量、提升质量，加速形成核心竞争力和品牌影响力，真正成为洛阳企业顶梁柱。要突出改革转型，强化市场运营。瞄准市场化、企业化方向，抓牢“增效益”这个根本，加快系统性重塑性改革，分类施策、成熟先行、试点推开，实现市场化转型、专业化运营、资本化运作，走好高质量发展之路。要狠抓项目建设，提升盈利水平。抢抓政策机遇，坚持运营前置，发挥政府投融资、城市建管服等平台优势，用好“四资”运作手段，集中推进项目攻坚，推动资源向新产业、新业态、新模式集聚，打造集投、融、建、运、管、服为一体的现代化城市综合运营商。要深化现代治理，激发内生动力。持续健全完善内部治理、投资决策等机制，统筹优化公司架构、内部经营、激励机制，试行推广“揭榜挂帅”“全员竞聘”等用人改革，完善薪酬分配激励体系，激发内生动力，释放经营活力。要防范化解风险，守牢底线红线。紧盯“两控两降两提”目标，用好政策性金融工具，加强内控风险体系建设，紧盯重点岗位风险防控，守牢廉洁安全、信用安全、项目安全、管理安全等底线红线。

　　张玉杰、李新红等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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