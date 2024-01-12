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徐衣显在偃师区调研复工复产、产创融合、“万人助万企”等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.27 08:09

徐衣显在偃师区调研复工复产、产创融合、“万人助万企”等工作时强调
市区联动地企协同深化产学研用合作
精准服务延链补链做强特色产业集群

　　昨日，市长徐衣显深入偃师区研发机构、生产企业，调研复工复产、产创融合、“万人助万企”等工作。

　　中国恩菲偃师研发基地实施“聚英强基”计划，组建了覆盖有色行业全链条的30余个专项实验室，抢占智能矿山、绿色冶炼、固废处置、土壤修复、新能源材料等产业新赛道，具备研发、中试、孵化、应用等“一站式”服务功能。徐衣显逐一走进基地的绿色矿冶、生态修复、燃料电池等实验室及创新孵化基地等处，与基地负责人和研发人员深入探讨交流，详细了解基地沿革、团队建设、平台支撑、科技攻关、成果孵化等情况，认真询问研发生产运行中遇到的困难和问题，现场部署有关职能部门尽快组织与基地开展全方位对接，研究系统性方案，抓好专题化推进，并叮嘱企业要抢抓双碳、生态、新能源、储能等产业风口机遇，瞄准“行业创新策源地、技术转化优选地、人才集聚新高地”目标，多角度选择科研目标方向，多场景开展科研攻关，多元化拓展孵化应用，引导科技成果就地交易、隔墙转化，把创新“关键变量”转化为发展“最大增量”，加快培育新质生产力。

　　徐衣显强调，要聚焦协同创新，深入研究国家战略所需、产业前沿必需、地方发展急需，深度对接龙头企业、优势产业，完善技术研发谱系，推进科技资源共享共用、技术市场互联互通，全面优化创新生态、提升创新能级。要建强科创转化平台，深化体制机制改革，开展链式集群招商，更好聚合技术、人才、资本等优质资源要素，真正用市场逻辑谋事、资本力量做事、平台思维成事。要聚焦企业所急所盼，精准服务保障，常态高效对接，一体推进项目建设、人才激励、生活保障、服务配套等工作，为恩菲等高科技企业在洛发展壮大创造条件、做好服务。

　　位于偃师区高龙镇的蔚然实业，主攻铝基新材料下游精深加工。徐衣显深入企业产品展厅、生产一线，向企业负责人详细了解产品研发、市场销售等情况，宣讲助企纾困政策，协调解决复工达产中的困难问题，叮嘱相关部门要深化“万人助万企”活动，加强要素保障，有针对性地破解能源、土地等瓶颈制约，推动全市铝基新材料产业再上新台阶；要着眼“建强副中心、形成增长极”定位，做大生产性物流规模，建设服务性物流平台，打造交易性物流基地，前瞻谋划、深度研究构建现代化大物流体系，为加快建设现代化产业体系提供有力支撑。

　　通达电缆是我市首家上市的民营企业，正冲击年营收百亿目标。徐衣显查看企业产品展厅、研发中心等处，向企业负责人详细了解产品研发、人才培养、市场前景等工作，鼓励企业以质量和效益为导向，坚持高端化、智能化、绿色化等方向，持续提升核心竞争力，推动产业集群高质量发展。

　　牛刚等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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