出口增长62.2%！“洛阳造”摩托车海外实力圈粉

当不少人还沉浸在春节的狂欢里时，位于偃师区的洛阳珠峰华鹰三轮摩托有限公司已经提早“开动”了。从农历正月初六到昨日，其生产线一天都没闲着。

运料车来来往往，机械手上下翻飞……

当不少人还沉浸在春节的狂欢里时，位于偃师区的洛阳珠峰华鹰三轮摩托有限公司已经提早“开动”了。从农历正月初六到昨日，其生产线一天都没闲着。

“市场催人跑。订单排到两个月后，一半都是国外客户。”该公司出口经理杨延昌忙且快乐着。去年，该公司国内销量保持微增的同时，外贸销量“大放异彩”，同比增长超20%，占据总销售额的“半边天”。

管中窥豹，一叶知秋。去年，我市出口总价值8.5亿元各类摩托车，同比增长62.2%。其中，作为全国最大、配套最全的三轮摩托车(俗称“三蹦子”)产销基地的偃师区，成为摩托车出口增长的“中流砥柱”。

面对逐年上涨的人工、土地等成本，面对亚非拉地区日渐发展三轮摩托车产业，我市摩托车产业为何在国际市场经久不衰、突飞猛进？记者在洛阳珠峰华鹰公司生产线上找到了答案。

在无人焊接生产线上，白色机械臂挥舞，蓝色焊花四溅。一张上百个焊点的摩托车侧板，在这里不到5分钟就能完成焊接，相比人工效率提升一倍以上！

“成本上升、竞争加剧，我们不慌！”杨延昌淡定自若，“曾经，焊工不仅难招，一个月就是1万元人工成本。现在好了，机器人焊得又快又准，三年省回设备成本，之后都是‘净赚’。”

近年来，我市为摩托车产业开出高端化、智能化、绿色化“三大改造”良方，引导企业加快推动工艺创新、产品创新、业态创新。从企业抱团共建共享喷涂中心破解“生产低效率、环境高污染”困局，到争相研发无级变速、车厢空调系统等跃升中高端领域，摩托车制造企业摆脱因低端重复被淘汰的命运，产业转型“轻舟已过万重山”。

偃师区先进制造业开发区负责人介绍，如今，该区有三轮摩托车整车制造企业15家、零部件生产企业270余家，整车及零部件产品大量出口东南亚、中亚、西亚、非洲、拉美等地区的共建“一带一路”国家，被商务部认定为“摩托车及零部件国家外贸转型升级基地”，充分彰显了“洛阳制造”的魅力和实力。

“没有传统的产业，只有传统的思维。”该负责人说，持续改造、不懈创新，洛阳摩托车产业终会在国际市场开拓出“星辰大海”！(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 王雷)