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本周洛阳温差较大 局部地区将迎小雨雪
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2024.02.26 08:13

　　刚刚过去的元宵节双休日，雨雪停歇，阳光铺洒下来。公园里，不少家长和孩子在草地上玩耍，老人们或静坐养神，或围坐打牌，享受难得的惬意时光。

　　省气象台预计，今、明两日，河南大部分地区维持雨雪稀少的格局，仅南部、西部部分地区有弱雨雪。

　　市气象台根据最新气象资料分析，本周我市无明显冷空气活动，中纬度多平直西风环流影响，多云日数较多。温差较大，局部地区将迎小雨雪。

　　最近几天天气预报

　　今日：多云到阴天，局部地区有零星小雨雪，气温0℃～5℃。

　　明日：多云转阴天，局部地区有零星小雨雪，气温-2℃～8℃。

　　28日(周三)：阴天转小雨雪，气温-1℃～6℃。

　　29日(周四)：阴天转多云，偏北风3级左右，气温0℃～7℃。

　　3月1日(周五)：多云转晴天，偏北风3级到4级，气温-1℃～11℃。

　　3月2日(周六)：晴天到多云，气温-2℃～13℃。

　　3月3日(周日)：晴天到多云，气温0℃～16℃。（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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