本周洛阳温差较大 局部地区将迎小雨雪

今日洛阳多云到阴天，局部地区有零星小雨雪，气温0℃～5℃。

刚刚过去的元宵节双休日，雨雪停歇，阳光铺洒下来。公园里，不少家长和孩子在草地上玩耍，老人们或静坐养神，或围坐打牌，享受难得的惬意时光。

省气象台预计，今、明两日，河南大部分地区维持雨雪稀少的格局，仅南部、西部部分地区有弱雨雪。

市气象台根据最新气象资料分析，本周我市无明显冷空气活动，中纬度多平直西风环流影响，多云日数较多。温差较大，局部地区将迎小雨雪。

最近几天天气预报

今日：多云到阴天，局部地区有零星小雨雪，气温0℃～5℃。

明日：多云转阴天，局部地区有零星小雨雪，气温-2℃～8℃。

28日(周三)：阴天转小雨雪，气温-1℃～6℃。

29日(周四)：阴天转多云，偏北风3级左右，气温0℃～7℃。

3月1日(周五)：多云转晴天，偏北风3级到4级，气温-1℃～11℃。

3月2日(周六)：晴天到多云，气温-2℃～13℃。

3月3日(周日)：晴天到多云，气温0℃～16℃。（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 郭铭博）