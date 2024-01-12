徐衣显与湖北航天化学技术研究所所长郭翔举行工作会谈

23日，市长徐衣显与来洛考察对接的湖北航天化学技术研究所所长郭翔举行工作会谈，双方就人才共育、产业对接、项目合作等进行深入交流。

23日，市长徐衣显与来洛考察对接的湖北航天化学技术研究所所长郭翔举行工作会谈，双方就人才共育、产业对接、项目合作等进行深入交流。

徐衣显对郭翔一行表示欢迎，并简要介绍了我市经济社会发展和航空装备产业发展情况。他说，洛阳工业基础坚实、创新资源丰富、发展动能强劲，当前正抢抓构建新发展格局等国家战略机遇，坚持以创新引领发展，聚焦“四新一装备”风口产业，持续做强创新平台、做大创新主体、做优创新生态，推动优势产业转型升级、风口产业集聚成势、文旅融合出圈出彩，奋力在新一轮区域经济版图重构中抢占先机、赢得主动。洛阳是中部地区重要的航空航天装备制造基地，拥有中国空空导弹研究院、中航工业洛阳电光设备研究所、中航光电等众多大院大所和领军企业，建设了九创航空装备产业园、航空装备智创产业园等专业园区和众多科技产业社区，为产业延链补链强链提供了孵化平台，也为双方深化合作营造了产业生态、奠定了坚实基础、积蓄了强大势能。希望双方抢抓机遇、深化对接，发挥湖北航天化学技术研究所智力密集、人才荟萃、科研资源富集等优势，与中国空空导弹研究院组建创新联盟、产业实体，强强联合、资源共享、优势互补，攻克关键核心技术，更好服务保障国家战略，同时聚焦洛阳发展需求、产业领域、主攻方向，引育一流人才团队，务实推进项目落地，拓展民用应用场景，推动产业集群集聚，加快形成新质生产力，促进洛阳航空经济全方位、多元化、高质量发展。洛阳市将持续优化营商环境，精准匹配企业需求，高效提升要素配置，推动项目尽早开工建设、落地见效。

郭翔介绍了企业科研攻关、成果转化、市场拓展、未来布局等情况。他说，洛阳区位优越、产业雄厚、空间广阔、发展机遇难得，对进一步合作充满期待。湖北航天化学技术研究所将把洛阳作为重点布局地区，加快落地更多有可行性、可操作性的项目，推动更多成果转化为现实生产力，为洛阳高质量发展作出更大贡献。

湖北航天化学技术研究所副所长胡期伟，副市长牛刚等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)