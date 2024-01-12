明日起，白马寺取消所有线下售票窗口

今日，“洛阳白马寺”官微发文称，白马寺拟于2024年2月25日开始取消所有线下售票窗口。
今日，“洛阳白马寺”官微发文称，白马寺拟于2024年2月25日开始取消所有线下售票窗口。
今日，“洛阳白马寺”官微发文称，白马寺拟于2024年2月25日开始取消所有线下售票窗口。具体内容如下：
白马寺关于停止线下售票的通知
尊敬的游客朋友：
因工作需要，白马寺拟于2024年2月25日开始取消所有线下售票窗口，游客需在线上白马寺官方微信公众号购买或预约白马寺门票。
白马寺未与美团、携程、抖音等第三方平台合作，请游客不要通过其他渠道购买门票，以免造成不能入园、无法退票等问题。详细票务政策参见“洛阳白马寺”官方微信公众号。
本公告最终解释权归洛阳白马寺所有。
白马寺旅游咨询电话：0379--63789090
洛阳白马寺
2024年2月24日
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