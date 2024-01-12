新春走基层：振兴路上“鸽声”嘹亮

“这两天气温低，得时刻关注大棚的温度、湿度变化，不敢怠慢了这些‘致富宝’。”22日中午，参加完嵩县2024年三级干部大会的老乔匆忙赶回村里，直奔肉鸽养殖大棚。

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“这两天气温低，得时刻关注大棚的温度、湿度变化，不敢怠慢了这些‘致富宝’。”22日中午，参加完嵩县2024年三级干部大会的老乔匆忙赶回村里，直奔肉鸽养殖大棚。

跟随老乔走进大棚，只见一排排鸽笼整齐排列，供水、配料设施一应俱全，“精气神”十足的白羽王鸽不时扇动翅膀。确认棚内环境一切正常，老乔会心一笑快步走动起来，查看肉鸽生长情况，叮嘱养殖户及时补食补水，忙碌而幸福。

老乔名叫乔铁合，今年57岁，是嵩县田湖镇屏凤庄村党支部书记。“乡村振兴关键在产业振兴。当上全村‘当家人’那一刻，我就决心和大家伙一道把村里的产业强起来。”回忆往昔，乔铁合言语间尽显坚毅。

屏凤庄村背靠凤凰山，面朝陆浑水库主干渠，虽然村里有养鸽子的传统，但受限于“单打独斗”模式，不成规模、效益较低。

屏凤庄村坚持民主议事制度，大事由村组干部、人大代表、群众代表商量决定。2021年，经过充分调研，并结合本村实际，大伙一致决定成立经济合作社，发展肉鸽养殖产业，带动经济发展。

养鸽子是个技术活，做足功课的乔铁合有着清晰的行动路线图。从搭建鸽棚到加装自动化设备，从开展养鸽培训到建立鸽棚管理制度、整理养鸽技术规范等……在他多方奔走下，计划一步步落了地，鸽农们的养鸽技术和管理能力得到了大幅提升。

“养鸽子这几年，买了车、盖了房，孩子上学有保障，还存了一笔钱呢！”说起养鸽子的成效，村民孟振武喜不自禁。“俺村的乳鸽、鸽子蛋，备受市场欢迎。每座鸽棚能养2000只鸽子，月均收入1万元。”他说。

“发展肉鸽特色养殖这条路算走对了。”乔铁合提高嗓门、中气十足。去年，依托全村18个标准化养殖棚，屏凤庄村的肉鸽养殖年收入突破了300万元，直接带动50名村民实现在家门口就业，村集体经济还增收了8万元，真正实现了村民、村集体“双增收”。

“大家伙的日子越过越红火。”乔铁合说。新的一年，村里计划新建16座养殖大棚和1座冷库，在扩大养殖规模的基础上，适时引入肉鸽初加工生产线，进一步延伸产业链条，推进产业转型升级，让乡村振兴路上“鸽声”更嘹亮。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 王博 文/图）