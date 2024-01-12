徐衣显主持召开市政府第22次常务会议

昨日，市长徐衣显主持召开市政府第22次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话等精神，集体学习《中华人民共和国行政复议法》，研究法治政府建设、生态环保、信访稳定、助企服务、城中村改造等工作。

市政府第22次常务会议要求

依法行政府院联动建设法治政府示范市

生态优先标本兼治擦亮高质量发展底色

昨日，市长徐衣显主持召开市政府第22次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话等精神，集体学习《中华人民共和国行政复议法》，研究法治政府建设、生态环保、信访稳定、助企服务、城中村改造等工作。

会议传达学习了习近平总书记在中央全面深化改革委员会第四次会议上的重要讲话等精神。徐衣显强调，要用好改革开放关键一招，准确把握正确方向、重点领域、关键环节，高质量完成土地要素、科技创新、绿色转型、应急管理等领域改革任务，更好解决发展中的问题、应对前进道路上的风险挑战。要深入践行全过程人民民主重大理念，坚持按程序办事，自觉接受人大监督，拓宽民主民意表达平台和载体，把制度优势转化为治理效能。

会议邀请北京大成(洛阳)律师事务所律师王洪波就新修订的《中华人民共和国行政复议法》作专题辅导，研究法治政府建设等工作。徐衣显强调，各级各部门要深入学习贯彻习近平法治思想，充分认识加强行政复议的重要意义、精神实质和实践要求，严格依法行使权力、履行职责，完善社会矛盾纠纷多元预防、调处化解综合机制，不断提升依法行政的能力和水平。要加强常态化府院联动，健全现代公共法律服务体系，全面提升公民法治意识和法治素养，高水平建设全国法治政府示范市。

会议研究部署了生态环保工作。徐衣显强调，各级各部门要牢记“国之大者”，认真践行习近平生态文明思想，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。要聚力污染攻坚，扎实推进生态环境质量稳定向好三年行动，打好蓝天碧水净土保卫战，以高水平保护厚植高质量发展生态底色。要扎实推进整改，以中央环保督察反馈问题整改为契机，坚持“治、建、调”并重，深排细查风险隐患，全面补齐短板弱项，不断提升生态环境治理水平。要落实“双碳”战略，加快绿色转型，完善碳达峰“1+N”政策体系，持续推进“四大结构”调整，塑造高质量发展新优势新动能。

会议研究部署了信访稳定工作。徐衣显强调，各级各部门要深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，牢固树立抓信访就是抓稳定、抓发展的理念，慎终如始、守土有责，全力维护全市社会大局和谐稳定。要坚持人民至上，学习“枫桥经验”“浦江经验”，落实“四下基层”要求，用心用情解决群众身边的“急难愁盼”。要加强协调联动，将信访与民生呼应、便民热线统筹起来，走好网上群众路线，深入开展矛盾纠纷排查，坚决守住“三个不发生”底线。

会议还研究了金融支持民营经济发展政策、设立“洛阳企业家日”等有关事项。徐衣显强调，要深入研究金融政策导向，拓宽银企对接途径，畅通投资融资多元渠道，统筹抓好风险防范，切实解决民营企业融资难、融资贵等问题。要积极推动设立“洛阳企业家日”，大力弘扬企业家精神，开展“企业家素质提升工程”，营造全社会关心厚爱企业家的浓厚氛围，让各位企业家放心投资、安心经营、专心创业，为现代化洛阳建设作出更大贡献。

会议研究了大力推进城中村改造有关事宜。徐衣显强调，要紧紧抓住国家重大机遇，充分用好国家政策，将城中村改造作为城市提质、经济发展、惠及民生的重要载体，科学谋划、系统布局、整体推进、分步实施，确保项目审批质量，确保工程建设质量，确保资金闭环运行，确保防范各类风险，打造宜居韧性智慧的现代化城市。

会议还研究了国企改革、灾害应急救助、高铁运行等工作。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)