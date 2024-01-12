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徐衣显主持召开市政府党组（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.24 08:32

徐衣显主持召开市政府党组（扩大）会议
看齐紧跟对标对表持续提升“政治三力”
全面从严风清气正打造一流政治生态

　　昨日上午，市政府党组(扩大)会议召开，传达学习习近平总书记重要讲话精神以及中央、省委有关会议文件精神，研究市政府系统政治建设、从严治党、意识形态等工作。市政府党组书记、市长徐衣显主持会议并讲话。

　　会议传达学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述等重要精神，安排部署下步工作。徐衣显强调，各位党组成员、各级各部门要全面贯彻党的巡视工作方针，准确理解把握党中央重大决策部署和省委市委工作要求，以更高标准、更严要求、更实举措做好各项工作。要自觉看齐紧跟，旗帜鲜明讲政治，把维护党中央集中统一领导贯穿想问题、作决策、抓落实的全过程各方面，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要锤炼政治品格，牢牢把握“行政机关首先是政治机关”的要求，科学把握形势变化、精准识别现象本质、清醒明辨行为是非、有效抵御风险挑战，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要强化规矩意识，坚持把纪律和规矩挺在前面，严肃党内政治生活，用好批评与自我批评有力武器，不踩底线、远离红线，始终做讲政治、守纪律、懂规矩的“明白人”。要把握巡视要求，把巡视整改作为履行管党治党的具体行动，在思想上警醒警觉、政治上对标对表、行动上立行立改，扎扎实实做好巡视巡察“后半篇文章”。

　　会议研究部署了从严治党工作。徐衣显强调，要认真落实习近平总书记关于全面从严治党的重要论述和重要指示批示精神，严格履行全面从严治党主体责任，坚定不移推进政府系统全面从严治党和党风廉政建设。要政治引领筑牢思想根基，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首修课、必修课、终身课，高质量落实“第一议题”、集体学习制度，用党的创新理论武装头脑、补钙壮骨、培根铸魂。要严字当头压实主体责任，坚持严的主基调不动摇，严格履行“一岗双责”，严格落实“三会一课”，大力推进以案促改，不断增强全面从严治党的政治自觉、思想自觉和行动自觉。要聚焦重点防范整治腐败，持续盯住“七个有之”问题，开展重点领域腐败专项整治，惩治群众身边的“蝇贪蚁腐”，全面推进依法行政，扎紧扎牢制度笼子，一体推进不敢腐不能腐不想腐。要持之以恒强化正风肃纪，巩固拓展“能力作风建设年”活动、“三转三优”行动，持续纠治“四风”，厉行勤俭节约，锤炼务实作风，营造风清气正政治生态。

　　会议研究部署了意识形态工作。徐衣显强调，意识形态工作是党的一项极端重要的工作。要全面贯彻中央、省委、市委关于意识形态工作的决策部署，自觉当好政府系统意识形态工作的领导者、推动者、执行者，深化理论武装、把牢正确方向，强化政治担当、扎实履行职责，聚焦关键领域、防范风险隐患，强化主流声音、引导社会舆论，唱响主旋律、弘扬正能量，为现代化洛阳建设提供有力的思想保证、文化支撑和精神动力。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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