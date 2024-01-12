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洛阳今年将完成100个路口微改造
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.23 20:41

　　洛阳警方今年将重拳打击电信网络诈骗犯罪、最大程度实现公安政务服务“零跑腿”、完成100个路口“小切口、微改造”……这是记者从23日召开的洛阳公安工作会议上获悉的消息。

　　严打违法犯罪

　　坚持命案必破，加大严重暴力犯罪案件和涉枪涉爆案件打击力度，纵深推进常态化扫黑除恶斗争，聚焦金融、教育、市场流通等重点领域，依法严惩各类危害民生犯罪行为，重拳打击电信网络诈骗犯罪。围绕黄河流域生态保护和高质量发展，严打涉生态环境、涉知识产权、涉农资、涉林、涉河等领域违法犯罪活动。

　　深化社会治安治理

　　纵深推进“砺剑系列”专项行动，坚持“小案不小看，小案不小办”，加大对诈骗、盗窃、故意伤害等易发多发案件的侦办力度，深入推进打击治理跨境赌博工作，严厉打击以“抽奖”等形式为掩盖的隐形赌博活动，深入推进“平安校园”建设，持续开展涉医秩序类违法犯罪打击和矛盾纠纷排查化解。

　　加强道路交通安全管理

　　深入开展“清隐患、保安全、促发展”交通治理行动，提高农村地区交通安全基础建设水平，严防重特大交通事故发生，实时公布播报雨雪冰冻路况信息、临时管制路段、绕行方案，引导群众安全出行。构建“大交通”共治格局，深入推进城市交通精细化治理提升行动，完成100个路口“小切口、微改造”，进一步畅通道路。

　　深化放管服改革

　　提高“一网通办”“一窗通办”覆盖率，依托“洛阳警民通”“交管12123”等，最大程度实现“不见面”审批、“零跑腿”服务。推进“办不成事窗口”全覆盖，切实为群众解决疑难问题。

　　优化营商环境

　　扎实推动“万警助万企”，探索建立“企意”访评制度，依法打击侵犯企业权益的违法犯罪，强化企业及周边社会治安综合治理，为企业发展营造安全和谐环境。

　　排查化解矛盾纠纷

　　坚持和发展新时代“枫桥经验”，深度融入“三零”平安创建和“三清两建”，推广“登门入群”“背包住村”“庭所联调”等经验做法，发挥驻所调解室作用，坚持群防群治、多元化解，确保社会面安定有序。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 席林燕南 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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