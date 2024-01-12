新春走基层：驻扎山头的拦车人

今年春节假期前后，我市频频迎来雨雪天气，安全出行成为大家关心的话题。在高速公路安全通行的背后，有一群坚守一线、默默奉献的“守路人”，守护交通运输安全，温暖着驾乘人员的心。

张小四向服务区内的车主叮嘱安全出行事项 （受访者单位供图）

今年春节假期前后，我市频频迎来雨雪天气，安全出行成为大家关心的话题。在高速公路安全通行的背后，有一群坚守一线、默默奉献的“守路人”，守护交通运输安全，温暖着驾乘人员的心。

洛卢高速是洛阳连接豫西山区的一条重要通道，作为连霍高速的重要分流通道，不少大货车也从该路段通行。

洛卢高速在洛阳境内有125公里，弯道多、桥隧比高，路况极为复杂。因其部分路段穿越崤山，从卢氏县进入洛宁县后有30公里的长下坡路段。这段长坡本就是易发交通事故的危险路段，加之冰雪、冻雨、横风等自然气候恶劣多变，使其成为洛阳辖区路况最复杂的高速路段之一。

年初以来，我市先后出现数次寒潮及强降雪天气，这段长坡危险路段所处的高山位置还出现了冻雨天气。然而，这里没有发生一起事故。

“能够平安通过这段路，是因为洛阳高速交警当面给我们敲‘警钟’。”司机宋师傅说。

记者了解到，在洛宁县与卢氏县的连接处有一处故县服务区，但凡有雨雪等特殊天气，洛阳高速交警支队洛卢中队的民警都会提前驻守在这里。

“一降雪我们就快速实行联动管控，先通知路政部门除雪融冰，再把坡顶的过路车辆引流到服务区。待道路具备通行条件后，再对这些车辆进行间隔放行，增大前后车辆的间隔距离。必要的时候，我们还会驾驶警车开道护航，压速前行。”洛卢中队53岁的民警张小四说，他们其实就是山头上的“拦车人”，把司机引导至服务区，叮嘱一遍安全问题再放行，“这办法虽土，却非常奏效。”

为了保障通行安全，一场雨雪天气下来，张小四和同事要在山头上的服务区驻守好几天，经常要忙到凌晨。有时候，驾乘人员遇到困难，他们还会把自己的食品分发给大家。“司机开车很辛苦，只有吃饱了、精神头足了，才能保证安全。”张小四说。

在接近-10℃的山顶服务区，没有住宿的地方，张小四和同事困了就睡在车里。“风雪出行路，高速交警护送大家平安回家。”张小四和同事们说，作为高速交警，就是要在广大驾驶员最需要的时候冲在第一线，“大家平安出行，我们心里才踏实。”（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 高鲲鹏）