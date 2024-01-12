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新春走基层：洛阳农民花盆里种出超大平菇
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.23 08:20
慕名而来的人围观超大平菇

　　这两天，位于伊川县平等乡的马庄村食用菌种植专业合作社热闹非凡，慕名来看稀奇的人一拨接一拨。

　　“稀罕物是种在花盆里的两株超大平菇，单株直径超过80厘米、重约70斤，有可能要创纪录呢！”合作社负责人王建民直爽地介绍。

　　顺着王建民手指的方向，记者看到，这两株超大平菇饱满新鲜，形似怒放的牡丹花，阵阵平菇清香扑面而来，令人惊奇。

　　今年52岁的王建民有30多年蘑菇种植经验，是十里八乡的明星人物。谈及蘑菇种植，他打开了话匣子。

　　早年间，王建民偶然听说种平菇是生财之道，便报名参加平菇种植技术培训班，从此与平菇结下不解之缘。经过10多年探索，他打破传统模式，独创“仿野生立体菌墙覆泥栽培”“出菇废料二次利用水灭菌法”等技术，生产的“伊川平菇”氨基酸、维生素含量比传统方法生产的高出一大截，口感极像野生蘑菇。

　　此后，王建民种植的平菇先后通过无公害农产品认证、国家农产品地理标志认证，获评全国名特优新农产品。虽然售价高出普通平菇两三倍，但总是供不应求，许多客户都要上门抢货。

　　一人致富不算富，大家富才是富。在王建民的带领下，百余户村民加入马庄村食用菌种植专业合作社。王建民也把技术无偿地传授给乡亲们。得益于强有力的带富效应，合作社获评“全国农民专业合作社示范社”。

　　前些年，王建民研发了可供室内摆放的盆栽蘑菇，这两株超大平菇就是在此基础上培育的。“预计单株平菇最大重量有望超过100斤呢！”王建民对着记者笑呵呵地说。

　　“发展特色富民产业，是推动乡村振兴的重要抓手，平菇产业大有可为。”王建民说。新的一年，他谋划开建50个智能化种植大棚，推进产业多样化、规模化发展，让蘑菇产业效益越来越好，为老乡们撑起一把“致富伞”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 葛高远 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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