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徐衣显调研复工复产、项目建设和航空装备产业发展等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.22 23:03

徐衣显调研复工复产、项目建设和航空装备产业发展等工作
铆足干劲拼抢攻坚跑出新春加速度
龙头引领补链强链提升新质生产力

　　22日，市长徐衣显率队深入重点企业、科研院所、项目一线等，调研复工复产、项目建设、航空装备产业发展等重点工作。他强调，要深入贯彻落实中央精神和省、市部署，铆足“开局就是决战、起步就是冲刺”的干劲，全力以赴优服务、解难题、强保障，凝心聚力抢风口、抓项目、育集群，跑出发展“加速度”，奋力实现“开门红”。

　　航空航天产业是国家重点发展的战略性新兴产业之一，也是我市发力高端装备制造、构建现代化产业体系的重要支撑。在中航工业洛阳电光设备研究所，徐衣显深入车载HUD(抬头显示)生产线，详细了解复工复产、技术攻关、民用市场开拓等情况，希望企业抢抓市场机遇，加强科技研发，深化内部改革，强化产业协作，着力提升本地企业配套率、适配度、竞争力。自去年10月开工以来，中航光电高端互连科技产业社区土方施工、基坑作业压茬推进，现场一派热火朝天景象。徐衣显详细了解建设进度、服务保障、招商运营等，与企业负责人深入探讨产能提升、延链补链等工作，指出要坚持运营前置、市场主导，发挥光电产业优势，提前谋划科技产业社区定位、功能、目标，植入更多创新资源，引育孵化上下游企业，有效提升洛阳光电元器件产业带动力、市场竞争力。位于宜阳县的航空装备智创产业园是推动延链补链、打造集群的重要载体。徐衣显实地了解企业进驻、配套建设等情况，认真听取企业诉求，现场协调解决具体问题，叮嘱有关部门要创新服务模式，强化要素保障，着力解决项目建设卡点、招商融资堵点、市场开拓痛点，确保项目全面投产、早日达效。

　　在调研过程中，徐衣显强调，要紧盯航空航天产业风口，深挖大院大所创新优势，链接高端创新资源，围绕创新链布局产业链，加快推动科研成果就地转化，在优质存量上做大增量。要厚植产业发展生态，坚持政府引导、市场主导，争取上级政策支持，寻求优质平台赋能，承接高端产业外溢，联动谋划延链补链，推动产业聚链成群、集群成势，加快形成新质生产力。古城机械正有序实施“退城入园”，迁往宜阳绿色铸造产业园。徐衣显实地察看已搬迁的铸造车间等处，详细了解迁建进度、生产经营、市场拓展等情况，鼓励企业按照“提质、增效、入园”的要求，优化工艺流程管理，推出更多优势拳头产品，激活转型发展内在动力。位于涧西区的新能源汽车装备产业园即将主体完工，徐衣显实地了解项目建设、复工复产等情况，鼓励企业负责人要发扬优势、发挥拼劲，抢抓机遇、抢占市场，壮大洛阳新能源链条，加快培育发展新动能。徐衣显还到前进科化集团调研复工复产、“三大改造”、安全生产等工作，鼓励企业要继续坚持创新引领，加大研发投入，实施高水平“三大改造”，丰富产品类型，扩大优质产能，做大增量提质增效。

　　牛刚等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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