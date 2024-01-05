打造一流法治化营商环境！洛阳将建立“产业链+法律服务”联盟

为民营企业开展法治体检、深化公证减证便民、健全仲裁特色运行机制……记者从22日召开的洛阳市司法行政暨党风廉政建设工作会议上获悉，洛阳司法行政系统今年将多措并举打造一流法治化营商环境，为人民群众提供更加优质便捷的公共法律服务。

为民营企业开展法治体检、深化公证减证便民、健全仲裁特色运行机制……记者从22日召开的洛阳市司法行政暨党风廉政建设工作会议上获悉，洛阳司法行政系统今年将多措并举打造一流法治化营商环境，为人民群众提供更加优质便捷的公共法律服务。

记者从会上获悉，洛阳司法行政系统今年将深入开展“深化法律服务、护航企业发展”等行动，至少为120家民营企业开展法治体检；建立新业态、新文旅、新农业等“产业链+法律服务”联盟，主动对接新兴产业、风口产业，通过设立法律顾问团、企业服务专席等形式，建立“点对点”服务机制，助推新质生产力发展壮大；开展“公证惠企”专项行动，针对中小微企业面临的扩大融资、资金周转、债务偿还等困难，开辟涉企“绿色通道”，做到当日受理、及时办理、快速出证。

民生无小事。今年，洛阳市还将打造法律服务新高地，探索多元化法律服务新业态，优化“洛阳市公共法律服务掌上大厅”服务功能，让更多法律服务事项实现“指尖办”。同时，优化法援、公证、仲裁、司法鉴定等法律服务，开展“法援惠民生”“乡村振兴，法治同行”活动，深化公证减证便民，加强和谐、规范、创新、智慧仲裁建设，开展诚信等级评估和认证认可，为人民群众提供更加优质便捷的公共法律服务。

另外，洛阳市还将加强涉外法律服务和人才培养，为越来越多的公民和企业“走出去”提供法律服务，并加强涉外法律服务机构建设，提升洛阳涉外公证、律师、仲裁、调解的公信力、竞争力、影响力，推动洛阳国际仲裁院建立法人化治理结构，健全特色运行机制。同时，进一步加强法律顾问的培训和考评，确保今年实现市县乡三级政府法律顾问全覆盖，更好地服务于重要规范性文件制定、重要政府合同审查、重要决策事项等重大事项。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 马建广 文/图）