冲刺“加速度”！洛阳近七成在建重点项目复工

新年新气象，复工建设忙。记者22日从洛阳市重点项目建设服务中心获悉，截至目前，洛阳今年初步筛选的省市重点项目中，在建项目复工率接近七成，本月底前复工率有望达到96%。

新年新气象，复工建设忙。记者22日从洛阳市重点项目建设服务中心获悉，截至目前，洛阳今年初步筛选的省市重点项目中，在建项目复工率接近七成，本月底前复工率有望达到96%。

连日来，记者探访全市多个重点项目建设一线，建设者坚守岗位抢抓时机，大干快干的火热气息扑面而来，持续刷新项目建设“进度条”。

日前，位于洛阳伊滨智慧岛核心区的龙门实验室总部基地建设工地，工人们忙着浇筑混凝土和绑扎钢筋施工作业。不远处的道路上，工程车来回穿梭，一派繁忙景象。

龙门实验室总部基地项目是洛阳市首家省级实验室重大创新平台，致力于打造全省科技攻关“先锋队”。项目将建设总面积16.7万平方米的总部办公楼、成套装备科创中心、智能制造基础研究中心等设施。

“节后首个工作日就有100多名工人进场作业。眼下，我们正根据施工进度增加人手和机械，确保项目建设高质高效推进，冲刺今年主体结构全部完工目标任务。”承建该项目的洛阳科技城产业发展公司副总经理马风雷说。

高耸的塔吊在雪中舞动、工人们各司其职有序忙碌……同为省级重点项目的中州时代新能源生产基地一期施工现场同样热火朝天。

作为洛阳以创新引领发展的重大标志性项目，该项目按照“灯塔工厂”标准进行建设，首期项目投资140亿元，规划用地1700亩，打造全国有竞争力的千亿产值新能源电池基地。

“春节前，核心厂房、变电站等11个单体建筑房实现全部封顶。目前，工人们已全面复工，全力冲刺今年下半年建成投产目标。”承建单位洛阳国宏新业公司相关负责人介绍，项目指挥部将树牢节点意识，倒排工期，朝着同类工程建设时间最短纪录冲刺。

洛阳市重点项目建设服务中心提供的统计数据显示，春节假期前，洛阳初步筛选的488个省市重点项目中的在建项目数量274个。本月底前，预计有263个项目实现全面复工，占在建项目总数的96%。

在建重点项目热火朝天，新开工项目同样值得期待。“开工！”19日上午，在汝阳县先进制造业开发区，随着开工指令下达，挖掘机、铲车作业有序，运输车来往穿梭，作业面层层铺开，汝阳智慧冷链物流产业园项目由此拉开建设序幕。

作为当地抢抓数字经济风口产业的重要抓手，总投资7.52亿元的汝阳智慧冷链物流产业园可实现年储存能力8.5万吨、周转能力50万吨，为打造数字经济生态示范基地增添强劲动能。

洛阳市重点项目建设服务中心相关负责人表示，将牢固树立“项目为王”理念，坚持“工作盯着项目干、服务围着项目转、要素跟着项目走”理念，持续完善项目全周期、全链条工作推进机制，助力项目建设跑出“加速度”，推动项目形成实物工作量和有效投资量，全力冲刺一季度“开门红”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 倪睿 文/图）