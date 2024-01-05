注意“备刹车” 防止“鬼探头”

“鬼探头”是一种典型的易造成交通事故的行为，后果往往十分严重，无论对驾驶人和行人都非常危险。近日，洛宁县交警部门公布了一起此类典型案例，并给出详细防范措施。

“鬼探头”是一种典型的易造成交通事故的行为，后果往往十分严重，无论对驾驶人和行人都非常危险。近日，洛宁县交警部门公布了一起此类典型案例，并给出详细防范措施。

1月22日11时48分，洛宁县永宁大道与同心路交叉口车水马龙。张某步行至该路口后，由西向东闯红灯过马路。此时，马某正驾车沿同心路由南向北抢黄灯通过路口，双方因此在路口相撞。行人张某躲避不及被撞伤，马某驾驶的小轿车受损。事故发生后，交警迅速赶往现场进行了处置。交警介绍，造成该起事故的行为俗称“鬼探头”。

什么叫“鬼探头”

车辆在行驶中，驾驶人的视线有时候会被两侧建筑物、绿化带、其他车辆(停放或正在行驶的)等遮挡形成盲区，若此时有行人、非机动车或其他车辆突然横穿盲区，往往会导致交通事故发生。

交警介绍，因为这种情况事发突然、“神出鬼没”，让人猝不及防，俗称“鬼探头”。

这些情况容易出现“鬼探头”

●公交车站或大车周边。公交车或大车体积较大，容易遮挡住后方车辆驾驶人的视线，容易发生“鬼探头”情况。

●交叉路口。在有信号灯控制的路口，车辆在通过路口时，行人或非机动车容易被左侧的待转车辆遮挡，易发生“鬼探头”；在非信号灯控制路口，行人或非机动车通过路口时比较随意，而驾驶人的视线又容易被两侧建筑物、路边停放车辆等遮挡，也易发生“鬼探头”。

●两侧停满车辆的道路。驾驶人在这种道路上驾车行驶时，很难观察到道路两侧的情况，易发生“鬼探头”。

●变道超车。在遇到前面有车慢速行驶时，若随意变道超车，会因视线遮挡看不清周围路况，发生“鬼探头”。

避免“鬼探头”有诀窍

●机动车

减速慢行：经过大型车辆旁、居民区和路口这些“鬼探头”高发区域，要提高警惕，提前降低车速。

鸣笛提示：在不禁止按喇叭的地方，提前按喇叭，提示有可能出现的人或车注意。

注意“备刹车”：车辆途经上述易发生“鬼探头”的地点时，右脚放在刹车踏板上，遇上突发情况随时准备踩刹车，养成“备刹车”的好习惯。

礼让行人：斑马线或路口前主动停车等候。

●行人

遵守交通法规，注意来往车辆，按照交通信号指示通行；尽量从斑马线上通过路口，非机动车要走非机动车道：看护好孩子，不要让他们随意冲入马路中央。

通过路口及易发事故的路段时，注意观察，在确保安全的情况下再通过；提高交通安全意识，不要存在侥幸心理，切勿抢路抢行，不要随意横穿马路、在车流中穿行、跨越护栏等。