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新春走基层：庞村镇钢制家具企业复工复产率达100%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.22 08:44
钢制家具企业开足马力赶订单

　　春节假期刚过，伊滨区庞村镇钢制家具企业皆是一派红火景象，各条流水线上的工人们个个精神饱满、干劲十足。

　　“目前，我们的订单额已超1亿元，大家正加速赶订单呢！”看着员工们饱满的精神状态，洛阳花都家具集团有限公司生产部部长张晓峰喜不自胜。借助中国·洛阳(庞村)第三届钢制家具博览会的东风，该企业拿下许多订单，喜迎“开门红”。

　　“博览会还没结束，我们就已经复工了，争取把单子往前赶，也让员工们多赚钱！”张晓峰说。

　　2月13日至15日，中国·洛阳(庞村)第三届钢制家具博览会举办，3天内接待参观人员近3万人次，线上线下成交额达6亿元。一时间，庞村镇钢制家具企业订单量大增。各企业自正月初五开始陆续复工，目前复工复产率已达100%。

　　庞村镇钢制家具产业的红火，由此可见一斑。该镇党委书记王丹介绍，结合市场需求变化，相关企业及时转型，紧盯“绿色化、智能化、家居化、个性化”，推动产品不断迭代升级。“我们现有钢制家具生产和配套企业数百家，产品种类1000余种，直接从业人员4万余名，形成总产值160亿元的钢制家具产业集群，产品远销海内外。”王丹表示。

　　如今，行走在庞村镇各大钢制家具企业生产现场，自动化设备与工人默契配合，生产效率大大提升，不少企业都有自己的“拳头”产品。

　　面对人口老龄化趋势，河南省赛福德医疗科技有限公司成功转型为“医养家具整体解决方案提供商”，聚焦医养家具和不锈钢器械，开启“私人订制”业务，已服务200多家医疗、养老机构。

　　近两年，洛阳汉服火爆出圈，洛阳永福电子科技公司创新研发“异地还汉服快递柜”，帮助顾客及时便捷归还租借的汉服……

　　“创新是我们整个产业不断发展壮大的密码。”王丹介绍，该镇现有24家国家高新技术企业、71家国家科技型中小企业、26家河南省创新型中小企业，拥有发明专利5个、实用新型及外观设计专利1000余个、软件著作权数百件。

　　此外，庞村镇积极探索线上渠道，鼓励工人变身带货主播，将生产车间改造成直播间，让更多钢制家具通过“云端”走向全国各地。数据显示，在各大电商平台的钢制家具产品中，庞村镇销售份额占全国70%以上。

　　当下，总投资100亿元的洛阳市智能家居产业园项目正在建设中，未来这里将成为庞村钢制家具转型的“升级版”，打造中原地区智能家居产业创新基地和转型新引擎。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张晓晨 贾莎莎 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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