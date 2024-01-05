6岁女童公园走失 “老李反诈”暖心助其找到家人

19日，市民袁女士带着一面写有“为民办实事人民好卫士”的锦旗来到西工公安分局，送给“老李反诈”李耀武，感谢他在公园里帮忙找到了她走失的小孙女。

19日，市民袁女士带着一面写有“为民办实事人民好卫士”的锦旗来到西工公安分局，送给“老李反诈”李耀武，感谢他在公园里帮忙找到了她走失的小孙女。李耀武平时经常深入居民小区开展反诈宣传工作，被人称之为“老李反诈”。

袁女士家住西工区，15日上午，她带着两个孙女到王城公园游玩。“大孙女今年8岁，小孙女今年6岁。”袁女士说，两个孙女来到公园游乐场，选择玩的项目不同，大孙女要去“魔鬼城”，小孙女想坐旋转木马。她把小孙女安排好后，带着大孙女来到“魔鬼城”。

然而，等袁女士回来时发现小孙女不见了。正值春节假期，公园里游人如织，她的心瞬间提到嗓子眼。“我吓蒙了，赶紧在附近寻找，忘记报警求助。”袁女士说，就在她焦急寻找之际，突然接到“老李反诈”李耀武的电话，最终找到了小孙女。

李耀武说，当日，他巡逻至公园牡丹仙子附近，看到一个小女孩在哭泣，询问得知孩子找不到奶奶了。他先请孩子吃了午饭，安抚其情绪，然后通过孩子提供的手机号，联系到袁女士。

春节期间，李耀武和同事共接到孩子走失的求助56起、老人走失的求助6起，最终都成功帮助走失者与家人团聚。李耀武说，近期，不少家长会带着孩子逛庙会、看灯展，提醒大家注意看管好孩子，不要让孩子远离自己的视线，以免走失。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 张国锋）