大年初三深夜，洛阳小伙文益星和父亲勇救3名溺水者

“那都不是事儿！谁遇到都会去救的。何况咱是党员，应该的。”20日，说起深夜在汝阳县古城沟水库救起落水者的事儿，今年33岁的洛阳小伙文益星语气坚定。

“那都不是事儿！谁遇到都会去救的。何况咱是党员，应该的。”20日，说起深夜在汝阳县古城沟水库救起落水者的事儿，今年33岁的洛阳小伙文益星语气坚定。

“益星，快，有人掉水库了！”时间回到大年初三深夜，家住汝阳县蔡店乡库头村的文益星正在房间洗漱，突然被父亲文灿照急促的呼喊声打断。

回忆起当晚的情景，文益星仍然历历在目。“我扔掉牙刷，和父亲朝家门口的水库跑去，我的妻子拿着手电筒紧跟在后。”文益星回忆说。当时，他看到距岸边三四米的位置，有几人正在挣扎，岸边七零八落丢着几件衣物。

“为了尽快弄清状况，我朝他们大喊快上来、快上来……”文益星说，呼喊声得到了对方回应，其中2人掉头往回游；另外1人毫无反应，竟不再扑腾挣扎，只露出后背在水面上飘着。

几乎同一时刻，文益星和父亲文灿照跳下水。“我和我爸几乎是同时行动，都是本能的反应。我朝溺水者游去，他则准备拉起游向岸边的人。”文益星说，与此同时，妻子用手电灯光为他指出落水者的位置。

从小在水库边长大的文益星水性极好，加上年轻力壮，憋了一口气，就潜到了溺水者身边。“他当时已经失去意识，我拽着他的胳膊，咬紧牙关往回游。”文益星说，他们往回游时，岸边已聚集了多名闻讯而来的村民，大家齐上手将人抬上岸。落水者由于溺水时间较长，被救上岸后仍处于昏迷状态。

“我们着急救人，下水时没顾上脱衣服，上岸后就急匆匆地回家换衣服，邻居们守在现场等待急救人员。”文灿照说。直到被救者找上门致谢，他才得知落水者在医院接受救治后，当晚就恢复了意识。

“我多方打听，才知道下水救我的是文益星一家人。”被救者余先生说，当晚，他和两名朋友结伴回家，他自己不小心落水，同行的两人呼救无果后，脱下衣物下水营救。结果，由于水性差，加上水温低、体力透支，同伴也险些被困。

“现在想想都后怕，假如没有好心人及时施救，我们仨就危险了。”余先生说，更让他感动的是，他备足礼物上门谢恩，却被文灿照父子婉言谢绝，父子俩还宽慰他说换谁都会这样干。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 程远东）