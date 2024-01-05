洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

大年初三深夜，洛阳小伙文益星和父亲勇救3名溺水者
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.22 08:38

　　“那都不是事儿！谁遇到都会去救的。何况咱是党员，应该的。”20日，说起深夜在汝阳县古城沟水库救起落水者的事儿，今年33岁的洛阳小伙文益星语气坚定。

　　“益星，快，有人掉水库了！”时间回到大年初三深夜，家住汝阳县蔡店乡库头村的文益星正在房间洗漱，突然被父亲文灿照急促的呼喊声打断。

　　回忆起当晚的情景，文益星仍然历历在目。“我扔掉牙刷，和父亲朝家门口的水库跑去，我的妻子拿着手电筒紧跟在后。”文益星回忆说。当时，他看到距岸边三四米的位置，有几人正在挣扎，岸边七零八落丢着几件衣物。

　　“为了尽快弄清状况，我朝他们大喊快上来、快上来……”文益星说，呼喊声得到了对方回应，其中2人掉头往回游；另外1人毫无反应，竟不再扑腾挣扎，只露出后背在水面上飘着。

　　几乎同一时刻，文益星和父亲文灿照跳下水。“我和我爸几乎是同时行动，都是本能的反应。我朝溺水者游去，他则准备拉起游向岸边的人。”文益星说，与此同时，妻子用手电灯光为他指出落水者的位置。

　　从小在水库边长大的文益星水性极好，加上年轻力壮，憋了一口气，就潜到了溺水者身边。“他当时已经失去意识，我拽着他的胳膊，咬紧牙关往回游。”文益星说，他们往回游时，岸边已聚集了多名闻讯而来的村民，大家齐上手将人抬上岸。落水者由于溺水时间较长，被救上岸后仍处于昏迷状态。

　　“我们着急救人，下水时没顾上脱衣服，上岸后就急匆匆地回家换衣服，邻居们守在现场等待急救人员。”文灿照说。直到被救者找上门致谢，他才得知落水者在医院接受救治后，当晚就恢复了意识。

　　“我多方打听，才知道下水救我的是文益星一家人。”被救者余先生说，当晚，他和两名朋友结伴回家，他自己不小心落水，同行的两人呼救无果后，脱下衣物下水营救。结果，由于水性差，加上水温低、体力透支，同伴也险些被困。

　　“现在想想都后怕，假如没有好心人及时施救，我们仨就危险了。”余先生说，更让他感动的是，他备足礼物上门谢恩，却被文灿照父子婉言谢绝，父子俩还宽慰他说换谁都会这样干。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 程远东）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    29岁女孩为啥强烈要求做心脏检查
    29岁女孩为啥强烈要求做心脏检查
    29岁女孩为啥强烈要求做心脏检查
        近日，一名29岁的年轻女性走进心内科诊室，强烈要求医生为她的心脏做“体检”，这是咋回事儿？
  • ·腿上的“泥点”，为啥洗不掉？
  • ·限糖限的究竟是什么糖
  • ·想要控糖效果好 这种膳食纤维是优选
    		•
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
        新安县石井镇寺坡山村是一座隐于群山中的村落，北与龙潭大峡谷紧邻，南与青要山相连，西距黛眉山景区不远，...
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
  • ·王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    		•  
    新闻排行
  • 江凌调研文旅重点项目建设运营工作
  • 洛阳多家博物馆将按照国家一级馆标准...
  • 年产4200余万套！洛阳光电产业链将添...
  • 受降雪影响，途经洛阳龙门站部分列车...
  • 洛阳市迎来龙年首场降雪
  • 洛阳市水利局：西苑桥橡胶坝修复工程...
  • 及时铲除冰雪 目前洛阳干线公路畅通
  • 全国先进！洛阳渔业执法工作获表彰
  • 22日洛阳部分公交线路停运、调整
  • 紧急通知！2024年洛阳市春风行动专场...
    		•
    百姓呼声
    暂未有增加高速公路免费通行站点的计划
    丽景门外城墙上为何设置酒店招牌（图）
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    光影瞬间 王城灯展

    梅花开放报春来

    九洲池龙年看龙

    牡丹彩灯亮相牡丹阁
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605