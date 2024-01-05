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追缴文物713件（套）！去年洛阳侦破22起文物犯罪案件

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.21 21:56

　　21日，记者从洛阳全市文物工作会议现场获悉，去年，洛阳侦破22起文物犯罪案件，追缴文物713件(套)。

　　洛阳坚持文物安全“底线、红线”思维，全面落实文物安全监管责任，全市文物安全形势保持总体平稳，连续41年实现馆藏文物安全。去年，洛阳文物保护部门积极配合公安、海关、市场监管等部门打击文物犯罪，形成文物安全工作合力，全市侦破22起文物犯罪案件，打击处理犯罪嫌疑人54名，追缴文物713件(套)。

　　今年，洛阳将持续提升文物安全工作科技水平，规范全市文物安全预警监测管理平台联网运行，逐步实现辖区内博物馆和安全风险突出的文物保护单位安全监管全覆盖，推动文物资源纳入公共安全视频建设联网应用工作。

　　同时，洛阳将进一步健全完善文物安全部门协作机制，加强与公安机关联防联动，加强与公安、检察院、法院、市场监管等部门的密切配合，持续保持对盗窃、盗掘、倒卖、走私文物等违法犯罪活动的高压态势，畅通社会参与文物安全保卫渠道，营造打击文物犯罪、支持文物工作的社会氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 周晏至）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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