紧急通知！2024年洛阳市春风行动专场招聘会将延期举行

21日，记者从洛阳人社部门获悉，受雨雪天气影响，为保障良好的招聘效果，原定于2024年2月23日(正月十四)在洛龙区泉舜北广场举办的“2024年洛阳市春风行动专场招聘会”将延迟举办，具体时间另行通知。
21日，记者从洛阳人社部门获悉，受雨雪天气影响，为保障良好的招聘效果，原定于2024年2月23日(正月十四)在洛龙区泉舜北广场举办的“2024年洛阳市春风行动专场招聘会”将延迟举办，具体时间另行通知。
21日，记者从洛阳人社部门获悉，受雨雪天气影响，为保障良好的招聘效果，原定于2024年2月23日(正月十四)在洛龙区泉舜北广场举办的“2024年洛阳市春风行动专场招聘会”将延迟举办，具体时间另行通知。
咨询电话：69933718。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李培博 文/图）
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